Giulia Pauselli è diventata mamma, è nato Romeo il primo figlio di Marcello Sacchetta Si chiama Romeo Maria Sacchetta il primo figlio della ballerina nato dalla relazione con Marcello Sacchetta. Un nome legato ad una visione romantica dell’amore, tanto che è un passaggio di Shakespeare ad accompagnare il primo scatto del piccolo dopo la sua nascita.

A cura di Giulia Turco

Giulia Pauselli ha partorito: è nato il piccolo Romeo Maria Sacchetta, il primo figlio avuto da Marcello Sacchetta. La coppia di ballerini, ora anche neo genitori, ha condiviso la bellissima notizia tramite i profili social. Giulia indossa al dito un anello con la scritto “Mom”, mentre sfiora piena di emozione la manina del piccolo. È l’inizio di un nuovo capitolo di vita per lei e per il compagno, che avevano annunciato la gravidanza proprio nello studio di Amici, dove il loro amore è nato e cresciuto.

Perché il figlio di Giulia Pauselli si chiama Romeo

È dall’Ospedale Gemelli di Roma che la ballerina annuncia al mondo di essere diventata mamma per la prima volta. È un’emozione indescrivibile, che per ora riesce a racchiudere solo in pochissime parole. Il piccolo è nato il 30 agosto nella prima mattinata: per farlo conoscere ai suoi fan Giulia Pauselli avrà tutto il tempo. Per ora la ballerina ci ha tenuto a condividere con i suoi follower la scelta del nome, Romeo, dedicato alla sua romantica visione dell’amore. Non a caso nella caption del primo scatto del piccolo, la citazione di un passaggio di Shakespeare: “D’ora in avanti tu chiamami “Amore” ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato”.

La gravidanza di Giulia Pauselli tra gioia e tormenti

Durante gli ultimi mesi di gravidanza Giulia Pauselli non aveva esitato a condividere anche gli aspetti più difficili della gravidanza, sfogandosi più volte per i giudizi subiti soprattutto sui social. Nello sguardo di molti la ballerina vedeva le critiche per i cambiamenti del suo corpo, le ansie sul suo futuro, il ritorno alla danza: “In questi giorni faccio fatica a mostrarmi”, raccontava. “Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto riflettere. Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera”. Negli ultimi mesi poi la ballerina era riuscita a vivere molto più serenamente i cambiamenti ed era persino intervenuta su Instagram mostrando gli inestetismi più evidenti: "L’ostetrica mi ha detto "Non ti preoccupare, tutta questa acqua è latte buono di mamma”. Questa frase mi ha cambiato completamente l’approccio con il mio corpo e con i cambiamenti che sta subendo".