Giulia Pauselli incinta mostra la cellulite: “Abbiate uno sguardo d’amore per i vostri cambiamenti” “Mi chiedete come vivo il disagio delle ritenzione, ecco ora ve lo mostro”, ha detto la ballerina prima di mostrare le gambe. “L’ostetrica mi ha detto ‘Non ti preoccupare, quest’acqua è latte buono di mamma’”.

A cura di Giulia Turco

Giulia Pauselli è all'ottavo mese di gravidanza e sta facendo il conto alla rovescia dei giorni che mancano alla nascita del suo bebè che, come annunciato, sarà un maschietto. Nell'attesa di queste ultime settimane, la ballerina ha voluto condividere con le sue follower alcune immagini del suo cambiamento fisico avvenuto durante la gravidanza. Cellulite, ritenzione idrica, smagliature. Tutto, chiaramente, nella norma, ma Giulia non nasconde che vedersi diversa allo specchio in un primo momento l'abbia resa vulnerabile.

Il video della cellulite che oggi non teme più di mostrare

"Sto cercando di mangiare bene, cercando di non privarmi di proprio tutto ciò che mia", racconta la ballerina e fidanzata di Marcello Sacchetta. "Devo stare un po’ attenta soprattutto con gli zuccheri e i carboidrati, ma credo che quello sia nella norma in generale". Per il resto i sintomi da gravidanza ci sono tutti, ma oggi è consapevole che tutto passerà e che i cambiamenti fisici del suo corpo sono finalizzati alla nascita del suo piccolo e dunque non è altro che un enorme atto d'amore. "Come tutte le donne mi fanno male le caviglie, mi si gonfiano le mani, le gambe. In tanti mi chiedono come vivo questo disagio delle ritenzione, ecco ora ve lo mostro", ha detto prima di mostrare con un video le sue gambe:

L’ostetrica mi ha detto "Non ti preoccupare, tutta questa acqua è latte buono di mamma”. Questa frase mi ha cambiato completamente l’approccio con il mio corpo e con i cambiamenti che sta subendo.

Quando nasce il figlio di Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

La data stabilita per il parto dovrebbe essere il 2 settembre 2022, ma il piccolo potrebbe nascere anche prima. Il viaggio della gravidanza per la ballerina è stato denso di alti e bassi e non sono mancati i momenti di pieno sconforto dovuti al giudizio delle persone sul suo cambiamento fisico: “Mi volevo scusare se a volte mi faccio vedere così vulnerabile. Mi rendo conto che a volte forse esagero e sembro quasi patetica. Questo è un viaggio complesso e so di non essere sola”, si è sfogata poco tempo prima.