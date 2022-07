Giulia Pauselli e le critiche in gravidanza: “Gli sguardi della gente fanno male” Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, aspetta il primo figlio da Marcello Sacchetta. Sui social ha raccontato alti e bassi della gravidanza.

A cura di Daniela Seclì

Giulia Pauselli è all'ottavo mese di gravidanza, aspetta il primo figlio dal ballerino Marcello Sacchetta. Su Instagram, ha confidato di vivere questi mesi tra alti e bassi. Il suo sfogo, fatto sui social e raccolto dal sito Mediaset Infinity nella pagina dedicata a Verissimo, è stato:

"In questi giorni faccio un po' fatica a mostrarmi. Ho ricevuto un po' di messaggi che mi hanno fatto riflettere. Sono in balia degli ormoni e di tanti pensieri e non sempre riesco a prendere le critiche alla leggera. Mi sono sempre mostrata con orgoglio, forse è arrivato il momento di poteggermi/proteggerci un po' di più? Mi rendo conto che adesso più andiamo avanti e più diventa tutto più complicato e fragile. Per fortuna è solo una minima parte, quella che a volte mi fa sentire vulnerabile. Grazie per tutto l'amore che ci state dando".

Giulia Pauselli racconta gli alti e bassi della gravidanza

Qualche ora più tardi, Giulia Pauselli è tornata sui social e nelle Instagram Stories ha ringraziato tutti per i messaggi carichi di affetto che le hanno inviato per farle sentire il loro sostegno. La ballerina ha spiegato che si è trattato solo di un momento di fragilità:

"Mi volevo scusare se a volte mi faccio vedere così vulnerabile. Mi rendo conto che a volte forse esagero e sembro quasi patetica. Questo è un viaggio complesso e so di non essere sola. Ci sono tante persone che sono nella mia condizione. Per me è un modo per sentirmi meno sola in questo viaggio, che è una montagna russa di emozioni. Ogni giorno porta alti e bassi, ieri era molto basso. Avevo bisogno di un po' di supporto. Volevo rassicurarvi, sono gli ormoni impazziti".

La ballerina parla degli sguardi di chi la giudica

Giulia Pauselli, infine, ha spiegato che ciò che fa più male – al netto di messaggi poco carini che alcuni utenti si preoccupano di inviarle sui social – sono gli sguardi delle persone che la giudicano, perché magari decide di uscire di casa con il pancione scoperto: