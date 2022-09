Giulia Pauselli criticata per non aver mostrato il volto del figlio sui social: “Non c’è fretta” Giulia Pauselli ha risposto alle critiche ricevute per la decisone di non aver ancora mostrato sui social il piccolo Romeo, primo figlio avuto con Marcello Sacchetta e nato lo scorso 30 agosto: “Non c’è nessuna fretta, il mondo è ancora un posto troppo grande”.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Pauselli è da poco diventata mamma per la prima volta. Lo scorso 30 agosto la ballerina ha annunciato la nascita del piccolo Romeo, primo figlio avuto con il compagno Marcello Sacchetta, pubblicando una tenera foto della manina del piccolo mentre stringe quella del papà. In queste prime settimane, la neo mamma è stata attaccata sui social per non aver ancora mostrato il volto del bebè. Ora ha deciso di rispondere ai commenti negativi e di spiegare il motivo della sua scelta.

La risposta di Giulia Pauselli alle critiche

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Giulia Pauselli ha spiegato il motivo per il quale non ha ancora mostrato sui social il volto del piccolo Romeo, nato lo scorso 30 agosto. La ballerina vuole tutelare la privacy del figlio avuto con il compagno Marcello Sacchetta e crede che sia ancora troppo presto per farlo vedere pubblicamente:

Tante persone ci stanno chiedendo il motivo per il quale non mostriamo il bambino. Io penso che non ci sia nessuna fretta. Non vogliamo nasconderlo, semplicemente pensiamo che il mondo sia ancora un posto troppo grande e troppo insidioso per un bambino di soli dodici giorni. Arriverà il momento in cui lo mostreremo e ne saremo fieri

I commenti negativi sotto il post della nascita

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta hanno annunciato la nascita di Romeo pubblicando una foto in cui il bebè stringe la mano del padre. Sono diversi gli utenti che hanno commentato lo scatto sostenendo che, nel dare la notizia sui social, la ballerina fosse solo in cerca di visibilità. "Non abbiamo bisogno di questi commenti, non abbiamo bisogno di queste persone", ha risposto la neo mamma in alcune storie sul suo profilo Instagram, mettendo a tacere persone che con le loro parole hanno cercato di oscurare un momento felice della sua vita e di quella del compagno.