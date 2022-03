Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli presto genitori: “Aspettiamo un maschietto” Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli hanno svelato a Verissimo di aspettare un bambino: “Me lo sentivo” ha dichiarato la ballerina a Silvia Toffanin.

A cura di Ilaria Costabile

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli saranno presto genitori. I due ballerini hanno annunciato il lieto evento tramite social e ospiti da Silvia Toffanin hanno rivelato di aspettare un bel maschietto: "Lo sapevo, immaginavo fosse un maschio, me lo sentivo" ha rivelato la danzatrice, emozionatissima.

La scoperta della gravidanza

Diventare genitori era nei piani dei due ballerini di Amici, anche se non si aspettavano di poter realizzare questo desiderio così presto, ma soprattutto in maniera così improvvisa, come racconta Giulia Pauselli dicendo che con nonchalance aveva chiesto al compagno di comprare un test di gravidanza, non pensando di poter aspettare davvero un bambino. E invece:

Lo abbiamo scoperto il 30 dicembre, avevo un ritardo importante, ma non mi sono preoccupata, perché nel mio lavoro capita l’amenorrea. La mia reazione iniziale non è stata delle migliori, ho pensato al lavoro, ho pensato che non fosse il momento giusto, nel mio immaginario ho sempre pensato di programmare questo evento, ma poi ho capito che non c’è momento giusto per una cosa così speciale.

Silvia Toffanin, quindi, introduce la novità più importante che riguarda il sesso del bebè, si tratta infatti di un maschietto, ma sul nome la coppia pare stia vagliando varie ipotesi: "Avrà un nome maschile, ma sarà seguito da un secondo nome femminile, perché ci piaceva l'idea che dietro ad un maschio ci fosse la sensibilità di una femmina".

Com'è nata la loro storia d'amore

Pensare che il loro amore è nato grazie all'insistenza della Pauselli: "Ho fatto la stalker per un’estate intera. Mi facevo trovare ovunque, appena l’ho visto ho pensato che fosse la persona giusta, c’è stata una voce dentro di me “non fartelo scappare". Il ballerino, infatti, non sembrava fosse intenzionato: