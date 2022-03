Marcello Sacchetta papà sente per la prima volta il battito del futuro bebè: “La musica più bella” Giulia Pauselli incinta non trattiene le lacrime ascolta il battito cardiaco del piccolo che aspetta. È Marcello Sacchetta a immortalare con un video l’ecografia accompagnato da una dedica speciale al futuro bebè: “Non vedo l’ora di ballare insieme”.

A cura di Giulia Turco

Marcello Sacchetta sta per diventare papà del primo figlio che nascerà dall'amore per Giulia Pauselli. Dopo la recente notizia della gravidanza, la ballerina è comparsa sui social del compagno che ha voluto condividere con i suoi follower il tenero momento delle prime ecografie. Il ballerino non ha potuto fare a meno di commuoversi e al bebè che arriverà ha già dedicato bellissime parole d'amore.

La prima ecografia di Giulia Pauselli

Giulia Pauselli incinta non trattiene le lacrime quando dal lettino della sua prima ecografia ascolta il battito cardiaco del piccolo che aspetta. È il compagno Marcello Sacchetta a immortalare il momento, complice al suo fianco. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram si vedono le prime forme del bebè e si sente chiaramente il suo battito cardiaco. "Ti auguro la felicità che meriti, la serenità di cui hai bisogno, la vita che hai sempre sognato", è la sua dedica speciale. "Grazie per avermi fatto ascoltare la musica più bella che potessi mai udire e che solo una persona speciale come te poteva comporre. Non vedo l’ora di ballarla insieme, noi 3. Tanti auguri amore mio. Ti amo davvero tanto".

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli presto genitori

La coppia ha annunciato la lieta notizia nel corso della puntata di Amici in onda domenica 13 febbraio. Presto saranno genitori, per la gioia dei fan del programma, che a lungo è stata la seconda casa dei due ballerini. Fidanzati dal 2015, Giulia Pauselli è stata prima allieva poi professionista, mentre Sacchetta ha ricoperto il ruolo di ballerino, conduttore e persino giudice, prima di prendersi uno stop dal programma. In un’intervista a Chi, nel 2019, Marcello aveva già espresso il suo desiderio di avere un figlio da Giulia Pauselli. "Amo Giulia: viviamo insieme al nostro bulldog Giotto. Le nozze per ora non sono previste, ma un figlio lo vorrei subito”.