Un hater attacca Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Ce la fate a fare un figlio?” “Ce la fate a fare un figlio al posto di girare il mondo?” è il commento di cattivo gusto di un hater indirizzato a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ora ai Caraibi per la loro luna di miele. La showgirl argentina ha subito replicato: “Che cattiveria”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo il loro viaggio di nozze dopo il matrimonio celebrato lo scorso giugno in Toscana. Dopo il Perù, sono volati a Miami e ora si trovano ad Anguilla, territorio d'oltremare situato nei Caraibi. Tra le strade della seconda città della Florida la showgirl argentina si è scattata alcune foto, poi condivise sulla sua pagina Instagram: per lei sono arrivati tantissimi i commenti e tra questi, anche qualcuno di cattivo gusto. Un utente ha scritto all'argentina: "Ce la fate a fare un figlio al posto di girare il mondo?", le parole alle quali la Rodriguez ha subito replicato.

Il botta e risposta tra Cecilia Rodriguez e un hater

Al commento inopportuno di un hater su Instagram, Cecilia Rodriguez ha risposto senza esitare: "Ay, che cattiveria la tua" ha scritto accompagnando le sue parole a un emoticon con la faccia triste. A un altro utente che le ha scritto "Io pensavo che aspettava un bambino", l'argentina ha risposto: "Non ancora, quindi approfitto, ajajaj".

Il viaggio di nozze dopo il matrimonio a giugno

Si sono sposati il 30 giugno 2024 con una cerimonia da sogno, e oggi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si stanno godendo la loro luna di miele. Tra Perù, Miami e Caraibi, si sono ritagliati numerosi giorni per stare insieme e godersi il loro amore nato nella casa del Grande Fratello nel 2017, 7 anni fa. Lo scorso settembre hanno raccontato a Verissimo che le nozze per loro sono state il mezzo "per sancire un rapporto che già c'era": "Mi sono sentita coccolata da tutte le persone che fanno parte della nostra vita. L'ansia mi è passata quando ho visto mio papà che piangeva, ho sentito la felicità della mia famiglia" ha dichiarato Cecilia Rodriguez prima di condividere pubblicamente il sogno di allargare la famiglia.

Il mio desiderio è di poterlo far diventare padre, vorrei un figlio maschio. Voglio diventare mamma perché ho trovato l'uomo giusto per farlo.