Michelle Hunziker durante la fase trucco al lato B ripensa alla famosa foto in perizoma del 1994

Michelle Hunziker è tornata sul set per la campagna pubblicitaria di un brand di biancheria intima. Ha ripensato alla famosa foto in perizoma scattata nel 1994.
A cura di Giusy Dente
Michelle Hunziker ha intenzione di godersi al massimo questa estate speciale. Già ha trascorso qualche giorno lontano da tutto e tutti in Grecia. È volata a Mykonos con la famiglia al completo. C'era la figlia Aurora Ramazzotti, col futuro marito Goffredo Cerza e il loro piccolo Cesare. C'erano anche le figlie avute da Tomaso Trussardi, Sole e Celeste. Era presente anche l'ex marito Eros Ramazzotti. Ma non è tutto. Durante il viaggio ha scattato la prima foto social col nuovo compagno Nino Tronchetti Provera. Benché sia tempo di vacanze, la conduttrice sta ancora portando avanti qualche progetto di lavoro. È tornata sul set per uno shooting fotografico.

Michelle Hunziker nel 2025 come nel 1994

Nel 1994 una giovanissima Michelle Hunziker diventò di colpo famosa grazie alla campagna pubblicitaria di un brand di intimo. La pubblicità in questione la ritraeva, all'epoca appena 17enne, di schiena: si vedeva solo il lato B, con una lunga treccia bionda. Ha raccontato di averla spuntata, durante i casting, su ben 300 ragazze. All'epoca le garantirono l'anonimato e invece andò diversamente. Tutti cominciarono a riconoscerla, tutti sapevano il suo nome: "La gente mi fermava e mi diceva: non me la immaginavo con la faccia così! Posso dire di essere entrata nel mondo dello spettacolo da dietro".

A distanza di 31 anni, la conduttrice è tornata sul set per uno shooting di lingerie ed è stato impossibile non tornare con la mente al 1994, l'anno che ha cambiato la sua vita. Da quel momento ha cominciato a muovere i primi veri passi nel mondo dello spettacolo, che l'hanno portata a essere uno dei volti di punta della tv italiana, una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico. La sua carriera è stata inarrestabile fino a oggi, muovendosi tra tv, cinema, musica, teatro, pubblicità.

A proposito di pubblicità: oggi è anche la testimonial di un noto brand di lingerie. Ha mostrato sui social alcuni momenti di backstage. In particolare, la si vede alla fase trucco, ma un make-up molto particolare, sicuramente funzionale alle foto da fare: quello al lato B. C'è una truccatrice che le applica del fondotinta sui glutei, per farli meglio risaltare negli scatti ed enfatizzarli ancora di più. "Back in the days" si legge. Impossibile non tornare indietro nel tempo con la mente, allo shooting di 31 anni prima, del 1994. "Chi l’avrebbe mai detto, a 48 anni" commenta la conduttrice in sottofondo.

