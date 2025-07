Cosa ha indossato Michelle Hunziker nella prima foto social col fidanzato Nino Tronchetti Provera

Michelle Hunziker si sta godendo al massimo l'estate 2025 e non solo perché la sta trascorrendo in famiglia, sta anche approfittando della pausa lavorativa per darsi al totale relax. Sebbene ora sia in Romagna, luogo a lei particolarmente caro, le scorse settimane le ha passate a Mykonos tra bikini a effetto pelle e "reunion" con l'ex marito Eros Ramazzotti. La cosa che in pochi sapevano è che, oltre alle figlie Aurora Ramazzotti, Sole e Celeste Trussardi, a farle compagnia in Grecia c'era anche Nino Tronchetti Provera, il nuovo fidanzato con cui ha ufficializzato la relazione lasciandosi paparazzare in pubblico tra baci e tenerezze. Ora i due hanno anche debuttato sui social: ecco cosa ha indossato la conduttrice nella prima foto di coppia.

Il debutto social di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

"Stare insieme alle persone che ami, vederle stare bene e divertirsi mi ricarica più di ogni altra cosa al mondo", sono state queste le parole usate da Michelle Hunziker per riassumere la vacanza a Mykonos con le persone care. Tra gli scatti inseriti nell'album, ad attirare le attenzioni dei fan è stato quello in cui la conduttrice appare sorridente e raggiante "in spalla" al fidanzato Nino Tronchetti Provera. I due starebbero insieme dall'inizio del 2025 ma solo ora avrebbero deciso dare una svolta alla relazione: durante la vacanza greca l'imprenditore sarebbe stato presentato ufficialmente alle figlie di Michelle. Quale migliore occasione di questa per debuttare sui social al suo fianco?

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

Il look in pizzo Sangallo di Michelle Hunziker

Cosa ha indossato Michelle Hunziker per la prima foto social di coppia? Trovandosi a pranzo in un luogo marino, ha puntato tutto su uno stile fresco e sbarazzino. Ha infatti sfoggiato un completino in pizzo Sangallo, per la precisione un coordinato marrone con shorts a vita alta e camicia crop abbinata, entrambi realizzato nell'iconico tessuto traforato. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri e a mascherina, anche se a fare la differenza è statao il sorriso smagliante che ha stampato sulle labbra. Nino Tronchetti Provera ha invece optato per la semplicità con t-shirt blu e bermuda bianchi. I due insieme non sono forse una coppia adorabile?