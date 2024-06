video suggerito

La sfilata di Fendi oggi alla Milano Fashion Week Uomo 2024: come vederla in streaming Nella seconda giornata di Fashion Week a Milano, Fendi presenta la collezione Uomo Primavera/Estate 2025. In calendario anche gli show di MSGM, Dolce&Gabbana, Emporio Armani.

A cura di Giusy Dente

Fendi

A Milano è tempo di Fashion Week. Le Maison sono pronte a portare in passerella le collezioni Uomo per la Primavera/Estate 2025. La manifestazione animerà la città fino al 18 giugno e in programma non ci sono solo sfilate. Il fitto calendario degli eventi include feste, cocktail party, presentazioni (alcune solo su appuntamenti), eventi culturali, per un totale di 89 appuntamenti. Dopo il debutto di Moschino nella prima giornata, sabato 15 giugno è il grande giorno di Fendi. Lo show è disponibile anche in versione streaming, per essere seguito comodamente da casa. Nella stessa giornata è la volta anche di MSGM, Dolce&Gabbana, Emporio Armani.

Le sfilate di sabato 15 giugno

11.00 in via Gaudenzio Fantoli 16: MSGM (che festeggia i 15 anni del brand presentando sia la collezione Resort che quella maschile)

(che festeggia i 15 anni del brand presentando sia la collezione Resort che quella maschile) 12.30 in viale Piave 24: Dolce&Gabbana

14.30 in via Moncucco 35: Fendi

16.00 in via G.B. Piranesi: Jordanluca

17.30 in via Ceresio 7: Neil Barrett

19.00 in via Bergognone 59: Emporio Armani

Come vedere la sfilata Fendi

Fendi alla Milano Fashion Week Uomo porta in passerella la collezione Primavera/Estate 2025. Alla sfilata si accede su invito, ma c'è anche la possibilità di assistere in streaming allo show. Questa possibile riguarda tutte le sfilate in calendario. La piattaforma digitale di riferimento è quella di Camera Nazionale della Moda Italiana (www.milanofashionweek.cameramoda.it), dove saranno disponibili anche foto e video delle collezioni.

Eventi e feste alla Milano Fashion Week 15 giugno

Per godersi la giornata calandosi nella coinvolgente ed entusiasmante atmosfera fashion della Settimana della Moda, non ci sono solo sfilate. Tanti, gli eventi (alcuni su invito e altri aperti al pubblico). Nella serata di sabato 15 giugno è in programma (su invito) il CHURCH'S Cocktail a palazzo Castiglioni in corso Venezia 47 dalle 18:00 alle 21:00. Organizza un cocktail party anche Paul & Shark, presso la Terrazza Duomo di via San Raffaele 1, dopo la presentazione della collezione SS25 Riviera Hello Capri. A Cold Wall ha pensato a un evento speciale: un'esperienza stavolta aperta al pubblico collegata alla nuova collezione SS25. L'artista Ken-Tonio Yamamoto ha tradotto a suo modo la linea, tramutandola in un uno spazio cerimoniale con immagini in movimento, paesaggi sonori cinematografici, realtà aumentata. L'appuntamento è in Galleria Maiocchi, presso via Maiocchi 10. Infine, Wall Of Dolls festeggia il suo decimo anniversario con un evento contro il femminicidio: mostra d'arte di Jo Squillo e Djset in via de Amicis 2. Anche questo evento è aperto al pubblico.