La sfilata di Moschino oggi apre la Milano Fashion Week Uomo 2024: come vederla in diretta streaming Il 14 giugno comincia la Milano Fashion Week Uomo: in passerella le collezioni Primavera/Estate 2025. Oltre alle sfilate, in programma anche feste ed eventi.

A cura di Giusy Dente

Moschino Spring/Summer 2023

Venerdì 14 giugno segna ufficialmente l'inizio della Milano Fashion Week dedicata alle collezioni Uomo per la Primavera/Estate 2025. Come sempre, il calendario della kermesse è fitto di appuntamenti fashion (un totale di 89), ma non solo sfilate di moda. Sono in programma presentazioni, feste, cocktail party, alcuni su invito e altri aperti al pubblico. Tra le novità di questa Settimana della Moda ci sono la sfilate fisica di Martine Rose e quella digital di Valleyouth; due invece sono i compleanni da festeggiare, ossia i 90 anni di Canali e il 15esimo anniversario di MSGM. Ecco cosa fare nella prima giornata.

Le sfilate di venerdì 14 giugno

L'apertura della Fashion Week è affidata a Moschino, per la prima volta con la collezione uomo e la pre-collection donna sotto la direzione creativa di Adrian Appiolaza. Lo stilista argentino è stato nominato a inizio anno alla guida della Casa di moda, dopo la prematura scomparsa di Davide Renne. A seguire le sfilate di:

Billionaire (alle 18.00 in via Gesù)

DSQUARED2 (in via Larga 14).

La giornata è ricca anche di presentazioni: si comincia con A Cold Wall la mattina e si va avanti fino a sera con Setchu, Marcello Pipitone, GR10K, Jacob Cohen, Diomene, Brunello Cucinelli (in corso Venezia). Sono, invece, su appuntamento (a partire dal 14 giugno) le presentazioni di Artioli, Des Phemmes, Gams Note, MTL Studio, Rodo, Latorre.

Emporio Armani Spring/Summer 2024

Come vedere la sfilata di Moschino

Lo show è previsto alle ore 11 in via Ventura 14: si potrà assistere anche via streaming, sulla piattaforma digitale messa a disposizione da Camera Nazionale della Moda Italiana.

Gli eventi e le feste in programma venerdì 14 giugno

La città nelle giornate della Fashion Week pullula di eventi ed è piena di curiosi e appassionati in ogni angolo, desiderosi di immergersi nel clima festoso che questa kermesse offre. Tantissimi gli eventi, in ogni angolo di Milano. Nella prima giornata sarà possibile godersi la tanto acclamata mostra Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana a Palazzo Reale oppure quella al MUDEC dal titolo EXPOSURE: Arte, Culture, Moda dentro e fuori la vetrina. Spazio poi alle feste. È solo su invito il cocktail party con cui Corso Como presenta Yohji Yamamoto. Letter to the Future. A seguire, Canali festeggia con una festa su invito i suoi 90 anni. La giornata si chiude con il cocktail party e DJ Set organizzato da Jacob Cohen in via Lazzaretto 15, anche questo su invito.