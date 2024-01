Moschino nomina Adrian Appiolaza come nuovo Direttore Creativo dopo la morte di Davide Renne Dopo la prematura scomparsa di Davide Renne, a pochi giorni dal suo arrivo nella Maison in cui avrebbe dovuto sostituire Jeremy Scott, il brand ha affidato l’incarico a Adrian Appiolaza, stilista argentino che debutterà con la sua prima collezione il 22 febbraio durante la Fashion Week. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Adrian Appiolaza

Moschino sceglie Adrian Appiolaza come nuovo direttore creativo. Dopo la prematura scomparsa di Davide Renne, avvenuta l'11 novembre del 2023 a pochi giorni dalla nomina al timone del brand, che avrebbe dovuto sostituire Jeremy Scott, alla guida del brand per dieci anni. Ora il marchio di Aeffe ha nominato il suo nuovo designer. La prima collezione firmata da Appiolaza debutterà il 22 22 febbraio alle 18 al Museo della Permanente nel corso della Milano Fashion Week.

Chi è Adrian Appiolaza

Nato a Buenos Aires in Argentina, lo stilista ha cinquant'anni e si è trasferito da Parigi a Milano per intraprendere questa nuova avventura. Il suo curriculum vanta dici anni come Women's Ready-to-Wear Design Director da Loewe al fianco di J.W. Anderson, dopo un'avventura nello stesso ruolo da Cholé con Clare Waight Keller. Approda nel mondo della moda nel 2006 da Miu Miu, per poi spostarsi da Louis Vuitton nel 2010, per poi spostarsi per quattro anni da louis Vuitton. Appiolaza supervisionerà le collezioni donna, uomo e accessori della Maison, riportando al Presidente Esecutivo di Aeffe S.p.A., Massimo Ferretti, che ha dichiarato: "Con il suo arrivo in Moschino, Adrian porta con sé un bagaglio unico di creatività e conoscenza della storia della moda che permetterà di scrivere un nuovo meraviglioso capitolo nell’avventura del brand fondato da Franco Moschino"

La sfilata di debutto

Appuntamento per l'Autunno/Inverno 2024-25 al Museo della Permanente. La scelta della location non è casuale, ma è la stessa in cui si è tenuta nel 1993 la storica mostra Moschino – X anni di Kaos! 2083-1993, un percorso celebrativo che celebrava la prima decade del brand fondato da Franco Moschino. Dopo lo show in cui a prendere il timone creativo sono stati gli stylist ora il marchio può tornare con uno stilista in casa.