È morto Davide Renne, aveva 46 anni: pochi giorni fa la nomina a Direttore Creativo di Moschino Moschino ha annunciato la morte dello stilista Davide Renne: dopo un’operazione al cuore era da 3 giorni in terapia intensiva. Era stato nominato da poco Direttore creativo. Aveva 46 anni.

A cura di Giusy Dente

Davide Renne

È morto Davide Renne. Lo stilista aveva 46 anni: lunedì aveva subito un intervento al cuore ed era da tre giorni in terapia intensiva. Dopo aver lavorato in Gucci, era stato nominato Direttore Creativo di Moschino a ottobre, sette mesi dopo l'addio di Jeremy Scott e aveva ufficialmente intrapreso il suo percorso alla guida del marchio l'1novembre. Il debutto con la prima collezione era previsto con la Autunno/Inverno 2024, durante la Milano Fashion Week del prossimo febbraio.

L'annuncio della morte è stato dato sui canali social di Moschino, brand controllato dal gruppo Aeffe dal 2021. Su Instagram, allegate a un cuore rosso, si possono leggere le parole di Massimo Ferretti, Presidente di Aeffe SpA:

Non ci sono parole per descrivere il dolore che stiamo vivendo in questo momento drammatico. Davide si è unito a noi solo pochi giorni fa, quando una malattia improvvisa ce lo ha portato via troppo presto. Ancora non riusciamo a credere a quello che è successo. Con Davide stavamo lavorando ad un progetto ambizioso, in un clima di entusiasmo e ottimismo per il futuro. Anche se era con noi solo da molto tempo in breve tempo ha saputo farsi subito amare e rispettare. Oggi a noi resta la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici.

Chi era Davide Renne

Il 46enne toscano aveva studiato al Polimoda di Firenze dopo il liceo. Prima di approdare da Moschino aveva lavorato per 20 anni da Gucci, di cui 8 come Head of Womenswear Design sotto la guida di Alessandro Michele. Aveva anche collaborato con Alessandro Dell'Acqua, fondatore del brand N°21: era stato il suo primo maestro e mentore. Era arrivato nella nuova Maison dopo una brillante sfilata tenuta a settembre a Milano. "Non vedo l'ora di iniziare: ci divertiremo. Insieme": queste le sue prime parole l'1 novembre, in una nota diffusa dal gruppo Aeffe.