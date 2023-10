Davide Renne è il nuovo Direttore Creativo di Moschino Davide Renne, 46enne toscano, guiderà il brand italiano dopo le dimissioni di Jeremy Scott: ecco chi è il designer con un passato in Gucci.

A cura di Arianna Colzi

Davide Renne

Sette mesi dopo l'addio di Jeremy Scott, Moschino ha un nuovo Direttore Creativo. Si tratta di Davide Renne, 46enne toscano, un nome conosciuto soprattutto tra gli addetti ai lavori, visto che il designer ha lavorato come Head of Womenswear Design da Gucci sotto la guida di Alessandro Michele. Renne debutterà a febbraio con la collezione Autunno/Inverno 2024. Collaboratore di Alessandro Dell'Acqua, fondatore del brand N°21, il 46enne è l'ultimo dei nuovi direttori creativi nominati in queste settimane dopo Seán McGirr da Alexander McQueen e Chemena Kamali da Chloé.

L’ultimo post di Davide Renne dopo la nomina di Direttore Creativo di Moschino

Davide Renne, dopo un passato in Gucci alla guida di Moschino

Davide Renne occuperà il ruolo di Direttore Creativo di Moschino dopo Jeremy Scott e Rossella Jardini, storica collaboratrice di Franco Moschino che ne aveva preso il posto dopo la morte dello stilista italiano, avvenuta nel 1994. Renne arriva alla guida del brand, controllato dal gruppo Aeffe, dopo una sfilata convincente e brillante che si è tenuta a settembre a Milano. Per la collezione Primavera/Estate 2024, infatti, sono state nominate 4 stylist molto conosciute nel mondo della moda – Carlyne Cerf De Dudzeele, Gabriella Karefa-Johnson, Lucia Liu e Katie Grand – che hanno realizzato un collezione-tributo per i 40 anni del brand.

Davide Renne

Le prime parole di Renne dopo la nomina sono di gratitudine per l'incarico che andrà a svolgere: "Franco Moschino aveva un soprannome per il suo studio di design: la sala giochi. Questo risuona profondamente con me: ciò che la moda – la moda italiana in particolare, e la Maison Moschino soprattutto – può raggiungere con la sua enorme potenza, dovrebbe essere realizzato con un senso di gioco, di gioia. Un senso di scoperta e di sperimentazione", commenta Davide Renne. "Sono molto consapevole dell'onore che il dottor Ferretti – un gentiluomo che è stato quasi paterno nella sua capacità di ascoltare e di stabilire un dialogo durante i nostri incontri – mi ha concesso nel prendere le redini della Maison fondata da una delle grandi menti della moda. Quindi, grazie signor Ferretti per avermi dato le chiavi della sua stanza dei giochi. Non vedo l'ora di iniziare: ci divertiremo. Insieme.", ha detto in una nota diffusa dal gruppo Aeffe.

Anche Massimo Ferretti, presidente del gruppo Aeffe Spa, ha commentato la notizia della nomina di Renne, augurando al 46enne toscano buona fortuna per il compito che dovrà svolgere: "Oggi diamo il benvenuto a Davide nella famiglia Moschino. Siamo rimasti tutti colpiti dalla visione estremamente sofisticata di Davide, dalla sua consapevolezza del potere della moda di creare un dialogo vivo e poetico con il mondo che ci circonda e dalla sua profonda comprensione dell’ heritage di Moschino e dei nostri codici. È un designer brillante e un essere umano speciale: Franco diceva che le cattive maniere sono l’unico vero cattivo gusto e conoscendo Davide sono rimasto colpito non solo dal suo evidente talento ma dalla sua gentilezza, dalla sua sensibilità Siamo certi che giocherà un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro di Moschino, una Maison globale con un cuore italiano e un DNA davvero unico nel settore del lusso".