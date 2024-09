Come farsi odiare in aeroporto: perché il trend dei vassoi creativi infastidisce chi viaggia

video suggerito

A cura di Giusy Dente

TikTok @rae.hersey

In questi giorni se vi siete recati in aeroporto per prendere un volo, probabilmente vi siete imbattuti in ragazzi e ragazze intenti a compiere strani movimenti durante la fase dei controlli. Magari li avete visti armeggiare coi vassoi, li avete visti tirare fuori oggetti di ogni tipo da zaini e valigie e poi scattare foto a raffica e selfie, chiedendovi il motivo di tanta frenesia immotivata. In realtà avete assistito alla realizzazione del nuovo trend che spopola su TikTok: Airport tray aesthetic. Consiste nel trasformare in opere d’arte i contenitori che si usano per i controlli in aeroporto. Vengono abbelliti, riempiti, resi delle piccole opere d'arte da fotografare, per la nobile causa della caccia al like facile. Divertente? Non tanto, soprattutto per chi è in fila dietro il trend addicted di turno e vorrebbe solo proseguire oltre.

Airport tray aesthetic: che cos'è

Il trend è un modo per rendere instagrammabile (persino) il momento del controllo in aeroporto. Solitamente in quel momento tutto ciò che bisogna fare è mettere negli appositi contenitori tutti gli oggetti personali che passano sotto il metal detector. Qualcuno ci ha visto qualcosa di potenzialmente acchiappalike in tutto questo e ha cominciato a condividere contenuti diventati in breve tempo virali, dando così avvio a un trend a tutti gli effetti. Il trend consiste proprio nel riempire il vassoio con oggetti effettivamente non richiesti, ma utili unicamente a renderlo esteticamente più gradevole per una foto. Si può anche seguire un tema (vacanza, viaggio di lavoro, addio al nubilato, un colore specifico che faccia da filo conduttore). Ecco quindi fare la loro comparsa assieme al passaporto anche borse griffate, gioielli, rossetti, macchine fotografiche, occhiali da sole, libri. Ci si improvvisa stylist, artisti: si punta alla realizzazione di una piccola opera d'arte, capace di rivelare comunque qualcosa della propria personalità. "È un modo davvero divertente per esprimere il mio amore per la moda, il risparmio e la direzione artistica": parola della creator Chicago Piper Taich.

TikTok @chelseaasoflat

Come diventare la persona più odiata in aeroporto

Dopo il "fridgescaping", che consiste nell'arredare l'interno del frigorifero (anche a costo di renderlo decisamente poco funzionale), ecco ora il trend che consiste invece nell'abbellire i vassoi degli aeroporti. Il trend sta correndo veloce su Instagram, Pinterest e TikTok, dove tutti espongono i propri beni personali in questo modo inusuale. Non è un fit check davanti allo specchio, chiusi nell'intimità della propria cameretta: qui si parla della fila per i controlli di sicurezza negli aeroporti. Oltre a essere un momento delicato è anche un momento dove nessuno ha voglia di perdere tempo. E invece, gli sfortunati malcapitati che si trovano in fila con il Tiktoker di turno, devono necessariamente aspettare pazientemente che sistemi i suoi oggetti griffati e scatti la foto, prima di proseguire.

Instagram @chelseaasoflate

Il passo allo scatto d'ira è breve: le file, si sa, non piacciono a nessuno. Non a caso l'influencer newyorkese Chelsea as of Late ha realizzato su TikTok un tutorial in cui spiega passo dopo passo come seguire la tendenza senza dare fastidio. Si è espressa in merito persino la TSA (Transportation Security Administration). "La TSA è venuta a conoscenza di questa tendenza di recente – ha detto un portavoce alla CNN – Finché le foto glamour inscenate non causano ritardi o problemi con gli altri passeggeri al checkpoint, non ci sono problemi. I viaggiatori devono assicurarsi di mettere al sicuro i loro documenti d'identità, passaporti e qualsiasi oggetto". Quindi ben venga l'estro creativo, ma senza che educazione e buonsenso abbiano la peggio, possibilmente: soprattutto quando c'è di mezzo una fila.

@mystackers What the Stackers marketing team’s airport security trays look like this Summer… whos tray is your vibe? 👀 airporttray whatsinmybag packing summerpacking summeraesthetic ♬ Angel Of My Dreams – JADE