Un’assistente di volo rivela le peggiori cose da fare in aereo durante un volo

A cura di Arianna Colzi

Volare in aereo sta diventando sempre più complesso. La crescente diffusione di abitudini quantomeno discutibili, per non dire maleducate, sta rendendo la convivenza tra passeggeri durante il viaggio sempre più difficile. Su TikTok un assistente di volo, Cher Dallas, ha rivelato qual è la cosa peggiore che si può fare a bordo, un'azione che non stenta a definire "atroce, malvagia e anche diabolica".

L'errore più comune che si fa durante un volo

Cher Dallas fa l'assistente di volo da più di cinque anni. In un tiktok che ha raggiunto quasi 100mila views ha raccontato quali sono le azioni più fastidiose che vengono messe in atto a bordo di ogni volo. "Ogni volta che decolliamo, un passeggero lascia una bottiglietta d'acqua o contenente qualsiasi altro liquido mezza aperta nella cappelliera. Questo farà si che si bagni lo zaino che la contiene e quello degli altri, allagando tutta la cappelliera, iniziando a sgocciolare sui passeggeri seduti sotto", racconta Cher Dallas.

La bottiglia perderà sicuramente acqua, o qualsiasi altro liquido, perché quando l'aereo decolla la pressione dell'aria diminuisce e l'aria all'interno della cabina si espande, facendo aprire o esplodere l'acqua. Non è l'unica, però, tra le abitudini fastidiose che si assumono una volta saliti a bordo dell'aereo. Cher Dallas racconta che sono tantissimi i passeggeri che scelgono di volare nonostante siano già indisposti, magari con febbre e nausea: questi, una volta in volo, si sentono puntualmente ancora più male di prima e non sono mancati i casi in cui qualcuno abbia vomitato sul carrello del cibo e delle bevande.

Un'altra delle brutte abitudini molto diffuse, racconta la hostess, è quella di andare alla toilette durante le turbolenze, idea molto diffusa tra gli uomini soprattutto: per usare un eufemismo, questa abitudine malsana provoca "problemi di mira" come li definisce Dallas che contribuiscono a sporcare il bagno ancora di più.