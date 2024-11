Come fare per portare la propria bottiglia d’acqua in aereo: il trucco che spopola su TikTok

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Una delle cose che generano più ansia prima di una partenza in aereo? I controlli per accedere al gate, quando sia il bagaglio che tutti gli oggetti che si indossano vengono passati sotto l'apposito scanner. Se da un lato per quanto riguarda gioielli, cibi e scarpe pesanti viene lasciata una certa libertà, per i liquidi che si possono portare a bordo le regole sono ancora molto stringenti. In quanti, ad esempio, si sono ritrovati a dover gettare una bottiglina d'acqua piena per poi riacquistarla non appena superati i controlli? Di recente sui social sta circolando un piccolo trucco per evitare sprechi simili e imbarcare i liquidi in volo: ecco di cosa si tratta.

Il travel trick virale sui social

I social sono ormai delle piattaforme in cui si trovano tutorial e consigli di ogni tipo, basti pensare che è proprio su TikTok che è stato rivelato il trick da usare in aeroporto per portare con sé una bottiglina d'acqua dall'esterno. Stando alle regole, sono consentiti solo i contenitori da massimo 100 ml ma, quando si parla di acqua, le cose cambiano: basta congelare il liquido contenuto nella bottiglia o nella borraccia. A stabilirlo è stata la US Transportation Security Administration (TSA), secondo la quale con questo rimedio non si trasgrediscono le regole da rispettare ai controlli aeroportuali.

Cosa fare quando la bottiglia comincia a sciogliersi

Gli articoli liquidi congelati sono ammessi al checkpoint, a patto che lo siano completamente al momento dei controlli, dunque non possono essere parzialmente sciolti, fangosi o con del liquido sul fondo del contenitore. In quel caso non possono essere trasportati a bordo e vanno gettati nelle pattumiere prima di recarsi al gate. Cosa fare, dunque, quando l'acqua congelata nella bottiglina comincia a sciogliersi? Basta bere il liquido in eccesso prima di passare il contenitore sotto lo scan. Il consiglio migliore, però, è servirsi di questo trucco solo se strettamente necessario: cibi e liquidi congelati cominciano a gocciolare in modo considerevole quando entrano in contatto col normale calore e la cosa potrebbe rendere il viaggio non troppo piacevole.

