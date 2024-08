video suggerito

In vendita il vigneto eco-sostenibile inaugurato dalla regina Camilla: costa oltre 4 milioni di euro Si chiama Ancre Hill ed è la tenuta vinicola immersa tra le campagne del Galles che qualche anno fa venne inaugurata dalla regina Camilla. Oggi è in vendita e il suo prezzo è da capogiro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il re Carlo III è sempre stato un grande sostenitore di ogni tipo di progetto green ma la cosa che in pochi sanno è che anche sua moglie Camilla ama le iniziative a favore della sostenibilità ambientale. Qualche anno fa, ad esempio, aveva inaugurato un'azienda leader nel mondo dei vini naturali: si chiama Ancre Hill, si trova nella Wye Valley, nel Galles, ed è famosa per la produzione 100% sostenibile della sua cantina. Per quale motivo si torna a parlare di questa location? È stata messa in vendita a un prezzo da capogiro.

L'azienda vinicola aperta da Camilla

Era il 2015 quando Camilla, all'epoca Duchessa di Cornovaglia, inaugurò Ancre Hill, una tenuta immersa tra le campagne gallesi con una enorme fattoria, un vigneto di 22 acri e una cantina vinicola sostenibile. La location dà ai suoi visitatori anche la possibilità di dormire in loco: vanta anche 4 camere da letto finemente arredate a tema country.

Ancre Hill

L'azienda attualmente appartiene a Richard e Joy Morris, che a partire dal 1999, approfittando del microclima ottimale per la coltivazione della vite, cominciarono a produrre oltre 30.000 bottiglie di vino pluripremiato ogni anno, dal pinot nero allo chardonnay, fino ad arrivare all'albarino. La loro particolarità? Sono tutti naturali e biodinamici, tanto che sono stati amatissimi anche dai Royals inglesi.

Le camere di Ancre Hill

Quanto costa il vigneto immerso nelle campagne del Galles

Ora i due fratelli intendono andare in pensione ed è per questo che hanno messo in vendita la location. Il prezzo proposto? 3,4 milioni di sterline, ovvero oltre 4 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere degli extra se si vogliono anche macchinari e attrezzature per la viticoltura. I proprietari, però, non vogliono limitarsi a cedere l'azienda al migliore offerente, i prossimi proprietari devono condividere anche i loro valori, così che il vigneto possa continuare a essere leader nella produzione di vino biologico e biodinamico. Juliette Burt di Strutt & Parker, l'immobiliare che si occupa della vendita, ha affermato: "I Morris hanno investito molto nella costruzione di un marchio di successo. Lo hanno coltivato e ora stanno raggiungendo l'apice della produzione, chi lo acquisterà avrà subito un vigneto molto produttivo". La regina Camilla verrà chiamata a inaugurare anche la prossima gestione?

Ancre Hill