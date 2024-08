video suggerito

Blake Lively con i jeans da 16mila euro: perché i pantaloni stanno diventando capi di lusso Blake Lively è la protagonista di “It ends with us” uno dei film più attesi e chiacchierati dell’anno: mentre non si placano le polemiche intorno alle presunte liti tra gli attori, durante il tour promozionale l’attrice ha sfoggiato un paio di jeans da 16mila euro che hanno fatto discutere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Blake Lively

Qualche giorno fa, durante una proiezione del film It Ends with Us, l'attrice protagonista Blake Lively ha fatto discutere per aver indossato un paio di jeans da 19mila dollari (16mila euro). Negli ultimi giorni si sta discutendo molto del tour promozionale del film tratto dal romanzo di Coolin Hoover per via di alcuni atteggiamenti discutibili di Lively, che viene accusata da molti utenti sui social di promuovere i suoi brand personali attraverso il film, che affronta il delicato tema della violenza domestica. Oltre alle critiche per la strategia promozionale dell'attrice di Gossip Girl, le polemiche riguardano anche evidenti divergenze con il co-protagonista e regista del film Justin Baldoni. Anche le scelte stilistiche di Blake Lively sono finite al centro di questo grande calderone di polemiche, a partire dai costosissimi jeans.

Come fa un paio di jeans a costare 16mila euro

Tra look floreali e jeans costosissimi, sono mancati i commenti indignati sui social media nei confronti di Blake Lively. Il paio di denim indossati dall'attrice sono firmati Valentino Haute Couture e fanno parte della collezione Primavera/Estate 2024: si tratta di uno splendido pantalone con ricamo ibiscus che taglia la silhouette da metà coscia. Sui social la questione sollevata è stata: qual è il limite al prezzo per un paio di jeans? Questo, però, è un modello di Alta Moda, che dunque rivista un capo workwear per "elevarlo" a indumento Haute Couture, grazie ai materiali e alla composizione. Un oggetto quotidiano che si trasforma in un elemento identitario di lusso. "Sono un argomento di conversazione, parlano di fantasia, non sono per l'uscita da scuola", scrive la giornalista Fiona Sinclair Scott su Cnn Lifestyle. La scelta della Maison italiana ha ripagato visto che il modello è pressoché esaurito sul sito di Valentino. Tuttavia se 16mila euro per un paio di jeans continuano a sembrarvi troppi basti pensare che, durante un'asta, sono stati acquistati dei vecchi Levi's di Kurt Cobain per circa 400mila dollari.

Blake Lively in Valentino

Quanto si può spendere per un paio di jeans?

I jeans di Blake Lively poi hanno anche sollevato una questione più estesa su quanto sia "giusto" pagare un paio di jeans, esulando dal modello Haute Couture sfoggiato dall'attrice. Un jeans ready-to-wear di un brand come Ralph Lauren o Dolce & Gabbana può arrivare a costare anche sopra i mille euro, mentre un paio di intramontabili Levi's si aggirano sui 100 euro: un prezzo che comprende anche la loro indiscussa qualità, che si tramanda di generazione in generazione, evidenziando anche la sostenibilità del processo dietro a un paio di jeans. "Per alcune persone il prezzo dei jeans firmati vale la pena se si ha intenzione di indossare il jeans per molte volte e se è la base del proprio outfit", ha dichiarato la stylist Becky Malinsky alla Cnn. In definitiva, non si può dare un prezzo al proprio paio di jeans perfetti, quelli che si indossano più volte alla settimana e che fanno sempre sentire bene.

Blake Lively con i jeans Valentino Haute Couture

Il ritorno dei jeans cutout

Blake Lively ha completato il look abbinando i pantaloni a un paio di décolléte firmate Christian Louboutin e una semplice canottiera bianca minimal. I pantaloni Valentino, oltre a sollevare una riflessione sul prezzo, hanno riportato in auge la tendenza dei jeans cutout, ossia quei jeans con tagli e ritagli che avevamo visto anche la scorsa estate indosso alle star. Una tendenza anni Duemila, quando strappi, tagli e geometrie rendevano i jeans dei capi super dinamici e per niente minimal.