Blake Lively, il dettaglio nascosto del look floreale è un omaggio al suo film “It ends with us” Blake Lively sta promuovendo il suo nuovo film, “It Ends With Us”, che uscirà nelle sale ad agosto 2024: per un incontro con il cast sfoggia un look nude con dettagli floreali dal significato particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Blake Lively

Per Blake Lively è un periodo di soddisfazioni sia sul lavoro, che in famiglia. Pochi giorni fa, al Lincoln Center di New York, l'attrice ha calcato il red carpet della prima di Deadpool & Wolverine, il film Marvel prodotto e interpretato da Ryan Reynolds, marito dell'attrice dal 2012. La coppia, che si è conosciuta sul set di Lanterna verde, è molto unita ed entrambi sono sempre in prima fila per supportare l'altro. Anche Lively sta per tornare al cinema con un dramma romantico attesissimo in tutto il mondo e tratto dal caso editoriale, It Ends With Us di Colleen Hoover. Per la promozione del film, Blake Lively ha sfoggiato un look nude dal significato particolare

Il significato dell'outfit di Blake Lively

Il film di It Ends With Us, che uscirà negli Stati Uniti il 9 agosto e in Italia il 21 dello stesso mese, racconta la storia di Lily Bloom, ragazza dall'infanzia turbolenta che decide di aprire un negozio di fiori. Proprio i fiori sono il motivo che caratterizza gli ultimi look di Blake Lively, che insieme al resto del cast sta promuovendo il film. Per una reunion con il cast, l'attrice sfoggia un abito nude con motivi in pizzo firmato Michael Kors, uno dei suoi brand preferiti. Il look sulla palette del marrone è completato da un cardigan, portato quasi come uno scialle, del brand di knitwear dell'amica Gigi Hadid, Guest in Residence.

Il look di Blake Lively per la promozione del film

C'è un dettaglio, però, che rivela un piccolo ulteriore omaggio al film. Le décolléte color azzurro iceberg firmate Christian Louboutin, designer amatissimo e amico personale di Blake Lively hanno una particolarità che si ricollega al tema "floreale" della pellicola: il tacco infatti ha la forma dello stelo di un fiore. Si tratta del modello Pumps Ginko 85 in pelle il cui tacco in metallo color oro sboccia in un fiore dello stesso colore che "sorregge" il tallone nella parte finale della scarpa. Il modello costa 995 euro e viene venduto nei principali e-commerce. Un omaggio davvero particolare, nonché l'inizio, per questo tour promozionale del film, di un method dressing a tema floreale.

Le scarpe con il dettaglio floreale

Nella descrizione del post condiviso sui social con le foto del look, Blake Lively scrive: "Tempo di moda dei fiori: direi qualcosa di più interessante ma sono le 2:23 e ho bisogno di dormire. Se la mia allarmante privazione di sonno per postare moda floreale non vi dice quanto tengo a It End With Us non so cosa lo faccia. Il che mi ricorda di menzionare che gli steli floreali su questi tacchi sono pazzeschi."

Le scarpe con lo stelo floreale firmate Christian Louboutin | Foto Mytheresa.com