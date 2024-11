Blake Lively coperta solo da una “rete metallica”: sul red carpet sfila con l’abito vedo non vedo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I red carpet internazionali vengono sempre invasi da celebrities provenienti da ogni parte del mondo che ne approfittano per sfoggiare i loro look più spettacolari e d'impatto. C'è chi punta sull'eleganza senza tempo e chi sull'originalità ma in tutti i casi vanno in scena vere e proprie "gare di stile" tra strascichi, scollature e tacchi a spillo. È proprio quanto successo al LACMA Art+Film Gala 2024, dove a distinguersi per glamour e sensualità non è stata solo Kim Kardashian con al collo la croce appartenuta a Lady Diana ma anche Blake Lively. Per un evento di gala tanto atteso ha voluto fare le cose in grande, abbinando trasparenze audaci ad accessori appariscenti: ecco chi ha firmato il suo look da tappeto rosso.

Chi ha firmato l'abito a rete di Blake Lively

Qualche giorno fa il County Museum of Art di Los Angeles ha ospitato l'edizione 2024 dei LACMA Art+Film Gala e le star che hanno calcato il red carpet hanno sfoggiato i loro look più glamour. Ad attirare le attenzioni dei media è stata Blake Lively, apparsa meravigliosa e super fashion in un "mix di opposti". Ha infatti seguito il trend dell'effetto vedo-non vedo con un mini abito gioiello firmato Tamara Ralph. Si tratta di un modello corto, con le spalline sottili e una profonda scollatura a V, la cui particolarità sta nel tessuto "metallico" in cui è realizzato. Niente raso o pizzi, le "piastrine" rigide e scintillanti vanno a formare una trama a rete dai cui fori è possibile intravedere la pelle nuda (anche se sotto ha indossato dell'intimo color carne).

Blake Lively in Tamara Ralph

Black Lively col maxi mantello sul red carpet

Per completare il tutto e controbilanciare l'effetto nude l'attrice ha indossato un lungo e pomposo mantello arancione con manicotti dal volume extra incorporati, dando così vita a un lunghissimo strascico. Non sono mancati i sandali gold col tacco a spillo e i preziosi gioielli coordinati di Lorraine Schwartz. Ha poi aggiunto un ulteriore tocco da diva con i capelli lasciati sciolti e ondulati, mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni naturali. Insomma, Blake Lively ha letteralmente spopolato con la sua innata sensualità e di sicuro il suo look passerà alla storia come uno dei più spettacolari mai sfoggiati su un red carpet internazionale.

Il mantello maxi di Tamara Ralph