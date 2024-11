video suggerito

Kim Kardashian indossa la collana di lady Diana (comprata per quasi 200 mila euro) Kim Kardashian al LACMA Art + Film Gala ha sfoggiato per la prima volta la collana acquistata all’asta appartenuta alla principessa Diana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kim Kardashian (2024), Lady Diana (1987)

Kim Kardashian assieme a tante altre celebrities ha preso parte al LACMA Art + Film Gala 2024 organizzato sabato a Los Angeles, co-presieduto da Eva Chow e Leonardo DiCaprio dal 2011. L'evento, sponsorizzato da Gucci, ha reso omaggio al regista Baz Luhrmann e alla scultrice Simone Leigh. La serata di raccolta fondi celebra ogni anno figure di spicco nel mondo dell’arte e del cinema, ma parallelamente sostiene l'operato e le attività del Los Angeles County Museum of Art, impegnato in attività che esplorano l'intersezione tra arte e cinema . Tra i presenti anche Blake Lively, Emily Ratajkowski, Chloë Sevigny, Laura Dern, Sarah Paulson, Kaia Gerber.

Perché Kim Kardashian indossa il gioiello di lady D

Kim Kardashian ha preso parte alla serata di beneficenza con un look color panna composto da abito aderente con maxi scollatura a V e cappotto coordinato, di Gucci. Al collo dell'imprenditrice spiccava un vistoso gioiello che ha una storia importante. È proprio la collana indossata dalla principessa Diana a un evento di beneficenza del 1987.

Instagram @sothebys

All'epoca lei l'aveva abbinata a un abito di velluto viola di Catherine Walker: un outfit regale e quasi drammatico, decisamente diverso da quello di Kim Kardashian.

Leggi anche Il regalo di compleanno di North West a mamma Kim Kardashian: una collana personalizzata da 15mila euro

Kim Kardashian in Gucci

Si tratta, nello specifico, del ciondolo a forma di croce Attallah Cross, un antico pendente in stile fleurée con dettagli di design floreali, 11 ametiste a taglio quadrato e 5,25 carati di diamanti a taglio circolare che Kim Kardashian ha acquistato a un'asta di Sotheby's l'anno scorso. Se lo è aggiudicato per 197.453 dollari, il doppio della stima pre-asta: corrispondono a quasi 200 mila euro.

Lady Diana

Il nome del ciondolo prende il nome dal suo precedente proprietario, Naim Attallah: fu proprio lui a comprare la collana negli anni Ottanta e a prestarla a Diana. Non era, infatti, di proprietà della principessa, la quale però ha avuto il privilegio di indossarla perché amica dell'imprenditore. La croce di Attallah fu realizzata originariamente da Garrand negli anni '20. Dalla morte di Diana il gioiello non si è mai più visto in pubblico, fino all'asta di Sotheby's del 2023.