video suggerito

Il regalo di compleanno di North West a mamma Kim Kardashian: una collana personalizzata da 15mila euro Kim Kardashian ha compiuto 44 anni qualche giorno fa e la figlia North West ha pensato bene di farle un regalo molto particolare: una collana personalizzata tempestata di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kim Kardashian continua a essere l'indiscussa regina dei social, tanto che a ogni post pubblicato riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé. Di recente è successo ancora: ha compiuto 44 anni lo scorso 21 ottobre e, come da tradizione, ha rivelato alcuni dettagli della festa di compleanno su Instagram, il canale che usa regolarmente per avere un contatto diretto con i fan. Oltre ad aver mostrato il sensuale look scelto per la serata e la maxi torta personalizzata per l'occasione, ha anche fatto un primo piano sul regalo super divertente ricevuto dalla figlia North West: ecco di cosa si tratta.

Il regalo di compleanno di North West

North West, la prima figlia nata dal matrimonio tra Kim Kardashian e Kanye West, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più evidente che intende seguire le orme della mamma sui social. Non sorprende, dunque, che per festeggiare il 44esimo compleanno della star abbia organizzato tutta da sola una festa a sorpresa "a prova di like".

La festa di compleanno di Kim Kardashian

Ha riempito la casa di dolci polaroid e di palloncini rosa e bianchi, aggiungendo al "kit party-girl" anche un regalo prezioso. Di cosa si tratta? Di una collana tennis total gold, un modello decorato con diamanti scintillanti e con una targhetta personalizzata (il cui valore si aggirerebbe tra i 15 e i 20mila dollari). Cosa c'è scritto sulla targhetta? Da un lato l'incisione "Skibidi Toilet", un chiaro riferimento alla web-serie di Alexey Gerasimov (e pubblicata dal suo canale YouTube DaFuq!) che vede sfidarsi umani e water animati, dall'altro il nome di North con la data del compleanno di Kim.

Il regalo di North West

Il look nudo di Kim Kardashian per il compleanno

Ad attirare le attenzioni dei fan è stato anche il look da compleanno di Kim Kardashian. Per festeggiare al meglio i 44 anni ha seguito il trend dei look nudi con un sensualissimo slip dress a effetto trasparente della collezione P/E 2024 di Diesel.

Kim Kardashian in Diesel

Si tratta del modello D-Rooney: sembra essere in pvc beige ed è contraddistinto da un body aderentissimo, scollato e sgambato portato sopra la gonna (prezzo oltre 2.000 dollari). Non è mancato il tocco scintillante con una collana a croce tempestata di diamanti, mentre per quanto riguarda l'hair look ha optato per una piega sciolta e ondulata che ha messo in risalto le lunghezze extra.