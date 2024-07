video suggerito

Come si chiama il quarto figlio di Blake Lively: la rivelazione a un anno dalla nascita Durante la proiezione di “Deadpool & Wolverine”, Ryan Rynolds ha rivelato a distanza di oltre un anno come si chiama il quarto figlio avuto con Blake Lively. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Blake Lively in Versace alla proiezione di "Deadpool & Wolverine"

Blake Lively e Ryan Reynolds sono una coppia estremamente riservata, quando si tratta di vita privata e familiare. I due si sono conosciuti nel 2010 sul set di Lanterna Verde e stanno insieme dal 2011; nel 2012 si sono sposati in gran segreto e oggi sono genitori di quattro figli. Non ne hanno mai mostrato i volti, sui social non ci sono foto dei loro bambini: hanno sempre spiegato di non volerli esporre mediaticamente, di volerli proteggere. Si sono duramente espressi contro i paparazzi che continuano a seguirli, pur di strappare uno scatto da pubblicare: hanno criticato anche la rivista Chi per aver condiviso delle foto contro il loro volere. In occasione della proiezione di Deadpool & Wolverine al Lincoln Center di New York, l'attore ha tenuto un breve discorso in cui ha ringraziato la sua famiglia per costante supporto. Ha menzionato anche i quattro figli: di uno non era mai stato svelato il nome.

Il significato del nome

Blake Lively e Ryan Reynolds hanno quattro figli. Dopo James (2014), Inez (2016) e Betty (2019), la famiglia si è ulteriormente allargata nel 2023. L'attrice ha partorito nel mese di febbraio, quando ha condiviso una foto senza pancione, ma senza rivelare né il sesso né il nome del bebé. La coppia su questo fronte non ha dubbi: ritengono di dover proteggere i bambini, soprattutto in questo momento così delicato, dove la loro esposizione mediatica è fuori controllo e quindi potenzialmente pericolosa. Ecco perché tendono a non dare informazioni e soprattutto a non divulgare loro foto. La sfera privata è nettamente separata da quella pubblica, di attori famosi e apprezzati in tutto il mondo.

Blake Lively in Balmain

Insieme hanno preso parte alla proiezione di Deadpool & Wolverine al Lincoln Center di New York. Per l'occasione, l'attrice ha sfoggiato una tuta a maniche lunghe aderentissima, con scollo a barca e spalle nude, firmata Versace, con gioielli di Lorraine Schwartz. Minidress firmato Balmain della collezione SS24 decorato con rose smaltate, invece, per l'after party, con décolleté rosso fuoco dal tacco vertiginoso.

Blake Lively in Balmain, Gigi Hadid in LaQuan Smith

Il film ha come protagonista proprio Ryan Reynolds, che ha preso la parola nel discorso di apertura. Nel ringraziare la sua famiglia, ha svelato a un anno di distanza il nome del figlio nato a febbraio 2023. "Voglio iniziare ringraziando mia moglie Blake – ha detto – e voglio ringraziare i miei figli James, Inez, Betty, Olin. Sono molto felice che la mia famiglia sia qui" . Svelato il nome, restano ancora due misteri: la data esatta del parto e il sesso del bebè. Benché sembri un nome maschile, anche la primogenita della coppia ha il nome James (tradizionalmente da uomo), ma è una femmina.