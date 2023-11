Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales in rosso: anticipa il Natale con il look monocromatico Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales ha anticipato il Natale. Per la nuova puntata ha infatti puntato sul rosso con un look monocromatico mannish e glamour.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 11 novembre 2023, va in onda una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, il talent show che ormai da anni intrattiene il pubblico del sabato sera su Canale 5 con delle performance spettacolari e originali. Sebbene siano stati diversi i cambiamenti messi in atto, da Luciana Littizzetto al posto di Teo Mammuccari a Giulia Stabile nei panni di conduttrice dopo l'addio di Belén, tutti gli altri protagonisti sono stati riconfermati. Maria De Filippi, in particolare, è la "padrona di casa" e settimana dopo settimana dimostra non solo di essere la regina della tv ma anche di vantare un animo super fashion: ecco cosa ha indossato a più di un mese dal Natale.

Maria De Filippi fedele ai tailleur

Negli ultimi anni Maria De Filippi ha rivoluzionato in modo drastico il suo armadio dicendo addio ai look formali e dando spazio al glamour. In questa edizione di Tu Sì Que Vales sembra essere fedelissima a un capo in particolare: il tailleur mannish con giacca e pantaloni coordinati. Dall'inizio del programma a oggi ne ha sfoggiati di ogni tipo, da quelli di raso a stampa floreale tono su tono a quelli in total denim, fino ad arrivare ai gessati. I suoi preferiti? I completi a colore unico, ovvero i più trendy di stagione. Dopo il total yellow di qualche settimana fa, ora ha puntato sul rosso fuoco, dando così una piccola anticipazione del suo stile "natalizio".

Maria De Filippi in rosso a Tu Sì Que Vales

Il look total red di Maria De Filippi

Il nuovo tailleur rosso di Maria De Filippi è ancora di Alexander McQueen, caratterizzato da una giacca monopetto dal taglio classico e un paio di pantaloni a sigaretta coordinati che cadono fluidi lungo la silhouette. A rendere il look della conduttrice ancora più "natalizio" sono stati gli accessori, dal top sotto al blazer ai décolleté col vertiginoso tacco a spillo: tutti sono in tinta col completo, così da dare vita a un outfit davvero monocromatico. Capelli sciolti e mossi, trucco appena accennato e gli immancabili occhiali da visto con la montatura tonda e gold: la conduttrice ha dato l'ennesima prova di essere regina di eleganza.