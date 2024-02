Giorgia dopo Sanremo con il compagno a C’è Posta per te: quanto vale il look firmato La cantante torna in televisione dopo aver partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024. Giorgia è ospite di C’è posta per Te assieme al fidanzato Emanuel Lo, e sfoggia un outfit di un marchio che la accompagna in molte dei suoi show. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Giorgia e Emanuel Lo a C'è posta per Te

Giorgia dopo aver partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024, affiancando Amadeus sul palco dell'Ariston è ora ospite su Canale 5 a C'è posta per Te. La cantante si siederà sul divano di Maria De Filippi questa sera, sabato 17 gennaio, assieme al compagno Emanuel Lo. La coppia, assieme al tennista Matteo Berrettini realizzeranno le sorprese per i protagonisti delle storie in studio.

Giorgia e Emanuel Lo a C'è posta per Te

Il look di Giorgia a C'è posta per Te

Giorgia prosegue la sua liaison con Dior e, dopo una serie di look realizzati dalla storica Maison francese per la kermesse canora, sceglie il marchio nell'orbita di LVMH anche per la sua ospitata nel salotto di Maria De Filippi. La cantante sfoggia un outfit preso direttamente dalla passerella Autunno/Inverno 2023-24, composto da gonna midi a vita alta ed elegante taglio dritto e maglione crop. Il pezzo sotto è realizzato in cotone e seta metallizzati con effetto increspato ed è decorato con il motivo Blurred Flowers nero e verde, rivisitazione di una fantasia vintage della Casa di moda, arricchita da un effetto mélange.

Un look Autunno/Inverno 2023-24 di Dior

Il capo ha un valore di 3850 euro. Il pullover di colore ottanio, invece, leggermente crop e dal classico taglio con girocollo e finitura a costine è realizzato in maglia di cachemire, mohair e alpaca tecnici ed è caratterizzato da una fantasia simil tartan. Il pezzo ha un valore di 2700 euro. A completare il look un paio di décolleté con cinturino caratterizzate da un tacco a virgola e dalla decorazione che richiama quella del maglione del valore di circa 1500 euro.

Giorgia, Emanuel Lo e Maria De Filippi a C'è posta per Te