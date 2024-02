C’è Posta Per Te 2024 su Canale 5, le anticipazioni del 17 febbraio: gli ospiti della quinta puntata Sabato 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda la quinta puntata di C’è Posta per te. Ospiti in studio il tennista Matteo Berrettini e la coppia formata da Giorgia e Emanuel Lo, professore di ballo nella scuola di Amici 23. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Sabato 17 febbraio, in prima serata su Canale 5, va in onda la quinta puntata di C'è Posta per te. Dopo lo stop di una settimana, il noto programma di Maria De Filippi torna a far compagnia agli spettatori in prima serata. Ospiti in studio tre personaggi: il tennista Matteo Berrettini e la coppia formata dalla cantante Giorgia e da Emanuel Lo, professore di ballo nella scuola di Amici 23.

Chi sono gli ospiti di stasera: Berrettini, Giorgia e il compagno Emanuel Lo

Maria De Filippi con Emanuel Lo e Giorgia

Nella quinta puntata di C'è Posta per Te, in onda sabato 17 febbraio, in studio ci sarà Matteo Berrettini. Il tennista, 26 anni, è il solo giocatore italiano ad aver disputato la finale di Wimbledon, nonché la semifinale degli US Open e di Coppa Davis. Durante la serata ci saranno poi Emanuel Lo e Giorgia. Lui insegnante di ballo nella scuola di Amici, lei cantante e artista, reduce dalla sua esperienza al Festival di Sanremo 2024 come co-conduttrice. Oltre a supportarsi artisticamente, i due sono una coppia anche nella vita privata. Insieme hanno anche un figlio, Samuel, nato nel 2010. Il primo incontro nel 2003 in occasione della tournèè della cantante, nella quali Lo faceva parte del corpo di ballo.

Le anticipazioni della quinta puntata del 17 febbraio

Dalle clip pubblicate sul profilo Instagram di C'è posta per te arrivano le prime anticipazioni relative a quanto andrà in onda nella puntata di questa sera. Il primo filmato condiviso mostra un uomo inginocchiarsi e chiedere a Valeria, presumibilmente la sua ex compagna, di sposarlo. "No, è impazzito", è stata la reazione di lei. La seconda clip sembrerebbe invece anticipare la storia di una famiglia. A mandare la busta è un padre che si rivolge ai suoi figli. A realizzare le sorprese per i protagonisti delle storie in studio saranno il tennista Matteo Berrettini e Giorgia insieme al compagno Emanuel Lo.