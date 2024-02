Maria De Filippi ricorda Maurizio Costanzo: perché si è vestita di bianco per la serata evento Maria De Filippi con Fabio Fazio presenta Dedicato a…Maurizio Costanzo, la serata tributo in onore del leggendario giornalista scomparso lo scorso anno: ecco per quale motivo si è vestita di bianco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il 24 febbraio 2023 moriva Maurizio Costanzo, maestro del giornalismo e re della televisione italiana che ha ha avuto il merito di dare vita ai talk show così come li conosciamo oggi. A un anno di distanza sua moglie Maria De Filippi, accompagnata da Fabio Fazio, ha deciso di ricordarlo in una serata evento intitolata Dedicato a… Maurizio Costanzo. Per l'occasione la conduttrice ha riacceso le luci del leggendario Teatro Parioli, è lì che, in compagnia di una serie di ospiti speciali, da Fiorello a Luciana Littizzetto, fino ad arrivare a Renzo Arbore, ha voluto celebrare i momenti più belli del Costanzo Show: ecco cosa ha indossato per rendere l'appuntamento ancora più speciale.

Maria De Filippi in bianco nello speciale dedicato a Costanzo

Dedicato a… Maurizio Costanzo, lo speciale che celebra il leggendario giornalista, va in onda martedì 20 febbraio in seconda serata su Canale5. Si tratta di un appuntamento insolito per Maria De Filippi, solitamente abituata a dominare il palco con i suoi programmi pomeridiani, da Amici a Uomini e Donne, o in prima serata, da C'è Posta per Te a Tu sì que vales. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile, anzi, ha fatto una scelta tutt'altro che casuale. Niente tinte accese o vitaminiche, per rendere omaggio al marito ha puntato sul bianco, ovvero il simbolo di un nuovo inizio, di purezza, libertà, pace e purificazione.

Maria De Filippi in Alexander McQueen

Maria De Filippi al Teatro Parioli in sneakers

Maria De Filippi è rimasta fedele al tailleur mannish per calcare il palcoscenico del Teatro Parioli: ha scelto un modello candido di Alexander McQueen con giacca monopetto e pantaloni a sigaretta dal taglio classico, completando il tutto con un top di seta color cipria.

Maria De Filippi con le scarpe Louis Vuitton

Niente tacchi a spillo come prevede il dress code da prima serata, la conduttrice ha preferito la comodità delle sneakers. Ancora una volta ha sfoggiato le sue scarpe da ginnastica preferite, le Run 55 di Louis Vuitton, questa volta declinate in total white ma con qualche tocco silver lungo le cuciture. Occhiali tondi e gold, capelli mossi e viso visibilmente emozionato: Maria è riuscita a fare un regalo speciale a tutti gli spettatori che hanno sempre considerato Maurizio Costanzo "uno di famiglia".

Dedicato a… Maurizio Costanzo