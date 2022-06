Fedez imita baby Vittoria e sfoggia i codini colorati: “Tale padre, tale figlia” Fedez è un papà amorevole e lo ha dimostrato con le nuove foto “di coppia” con baby Vittoria. Ha “imitato” la figlia e ha sfoggiato le sue stesse codine colorate, realizzando dei dolcissimi (ed esilaranti) ritratti di famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez è alle prese con il lancio della sua nuova hit dell'estate, La dolce vita, la canzone realizzata con Tananai e Mara Sattei destinata a diventare un tormentone. Nonostante i continui impegni professionali, dalle esibizioni live alle riprese del video, trova sempre il modo per passare il tempo libero con i figli Leone e Vittoria. I piccoli sono ormai tornati dalla vacanza a Forte dei Marmi con mamma Chiara Ferragni e fanno compagnia al papà con estrema dolcezza. Complice il caldo milanese, il rapper ha deciso di "imitare la sua secondogenita, in che modo? Legando i capelli in adorabili codini colorati: ecco il risultato tenero e soprattutto esilarante.

Tutte le pettinature di baby Vittoria

Baby Vittoria, la seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez, sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile. Lo ha dimostrato durante la recente vacanza al mare con la mamma e la nonna, in occasione della quale è apparsa meravigliosa e trendy con un trikini glamour e con un cappello panama da vera e propria diva. Qual è quello che ormai può essere considerato il suo tratto distintivo? Le acconciature originali, da quelle realizzate con le mollettine ai codini colorati, fino ad arrivare alle acconciature realizzate con i fermagli colorati di mamma Chiara. La bimba è così dolce e fashion che nelle ultime ore anche il papà ha deciso di imitarla.

Fedez con le codine alla baby Vittoria

Le adorabili foto di papà e figlia

Fedez non ha mai nascosto il suo animo ironico e irriverente e ogni giorno sui social dà vita a dei siparietti davvero esilaranti. A esserne diventata protagonista nelle ultime ore è stata baby Vittoria, che ha posato al suo fianco in alcuni scatti di coppia. Al motto di "Tale padre, tale figlia", i due sono apparsi adorabili con la stessa pettinatura, ovvero le multi codine colorate. Il rapper ha legato i capelli in quattro pigtails realizzate con degli elastici rossi, mentre Vittoria ne ha solo due sui lati della testa. Il risultato? Le foto papà e figlia sono il trionfo della tenerezza e di sicuro strapperanno un sorriso a tutti i fan dei Ferragnez. Anche la Ferragni prima o poi sfoggerà le codine come sua figlia?