Fedez con la stessa pettinatura di Baby Vittoria: padre e figlia coi codini colorati Fedez si diverte moltissimo a imitare le divertenti acconciature di Baby Vittoria: stavolta, eccoli coordinati con i codini blu.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni ha fatto rientro a Milano, dopo alcuni giorni di assenza per motivi di lavoro: era volata a Parigi, in occasione della Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture. L'imprenditrice ha ammesso di soffrire molto, quando gli impegni professionali la portano lontano dalla famiglia, perché sente molto la mancanza del marito e ovviamente dei due figli, Leone e Vittoria. Ha spesso ricevuto critiche per il suo stile di vita, per i frequenti viaggi e i periodi di assenza da casa, ma ha chiesto rispetto, lo stesso che viene riservato agli uomini che portano avanti sia la carriera che la famiglia, ma che a differenza delle donne vengono giudicati molto meno. Fedez è un padre amorevole, premuroso e presente: ama trascorrere tempo coi propri figli ed è lui a prendersene cura, quando l'influencer è via. Si diverte moltissimo a imitare Baby Vittoria, realizzando su di sé le sue stesse acconciature bizzarre.

Fedez e Vittoria coi codini

La piccolina di casa Ferragnez è amatissima per le sue facce buffe e per le sue acconciature originali. Le mollettine e i fermagli sono un must sin dai primi giorni di vita, ma da quando i capelli le sono cresciuti, i genitori si divertono a legarli in modi bizzarri con dei codini colorati. La chiamano affettuosamente Boris Johnson, per le ciocche biondissime spesso in disordine, che vanno in ogni direzione.

Il papà però ama imitarla, riproducendo su di sé le stesse pettinature, con grande autoironia. Si diverte anche coi fotomontaggi e il fotoritocco, immaginando sulla testa della bambina le più diverse capigliature, da quella lunga e liscia (come quella della mamma) a quella cortissima con frangia. I risultati degli esperimenti, sono sempre esilaranti.

In passato aveva condiviso con fan e follower uno scatto padre-figlia adorabile: il rapper aveva riprodotto sulla sua chioma gli stessi pigtails di sua figlia. Quattro per lui, con degli elastici rossi e due per la bimba, con elastici azzurri. Proprio i codini sono di nuovo protagonisti delle foto di famiglia: sia Fedez che sua figlia ne hanno uno, proprio sopra la fronte, legato con elastici e tenuto ben dritto sopra la testa. Sono adorabili!