Chiara Ferragni, il parrucchiere svela il segreto delle sue trasformazioni alle sfilate parigine Come ha fatto Chiara Ferragni a cambiare così tante volte hair look alle sfilate di Parigi? Il suo parrucchiere ha svelato il mistero.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2022-23 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Due giorni fa Chiara Ferragni è volata alla volta di Parigi, per l'evento più cool del momento: nella capitale francese è infatti in corso la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e non poteva certo mancare. L'influencer e imprenditrice è sempre in prima fila agli eventi più in vista del settore moda, anche se questo significa viaggiare molto e stare per giorni interi lontana dalla sua famiglia. Ha ammesso di soffrire molto la mancanza dei propri figli, alla pari di qualunque madre lavoratrice; ma nonostante questo rivendica il diritto a realizzarsi professionalmente, senza che questo tolga nulla al suo valore di madre, così come non accade per i padri. Ora Leone e Vittoria sono proprio con papà Fedez, mentre lei è tra le ospiti d'onore degli show.

I look di Chiara Ferragni a Parigi

In queste giornate parigine Chiara Ferragni ha stupito con look audaci, giocando molto con la propria immagine, soprattutto coi capelli. La prima giornata nella capitale è stata all'insegna dei lunghissimi capelli mossi, in pieno stile Venere. Ha poi optato per un raccolto: una treccia tiratissima extra long portata di lato, con riga centrale. Poi è stata ancora la volta dei capelli sciolti, lunghissimi ma stavolta lisci effetto seta, leggermente scalati. Diverso il look esibito a una cena di gala con le amiche dopo le sfilate, quando ha stupito nuovamente tutti con una chioma ancora a effetto liquid hair, ma con scalatura molto più definita. Come ha fatto a cambiare in così poco tempo tutti questi hair look? La risposta l'ha fornita il suo parrucchiere di fiducia.

Il mistero dei capelli di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è affezionatissima alla sua chioma bionda e non a caso ha debuttato nel fashion system con il blog chiamato proprio The Blonde Salad. Eppure non è il biondo platino il suo colore naturale, bensì il castano ramato, un colore che si avvicinava molto al rosso soprattutto quando era più piccola. Nella sua carriera ha rivoluzionato spesso la sua immagine: l'abbiamo vista con la frangia dritta, coi colpi di sole, coi capelli riccissimi e come dimenticare i capelli rosa dell'addio al nubilato.

Di recente si è stabilizzata sui capelli biondo chiaro di media lunghezza, ma a Parigi ha voluto osare e sperimentare. Ha cambiato tanti look diversi: coda di cavallo aòta, treccia, capelli liscissimi, capelli mossi. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di Andrea Soriga, l'hair stylist che l'ha accompagnata nell'avventura parigina. Ne ha curato le acconciature e ha svelato il mistero dietro le tante trasformazioni. Il parrucchiere ha mostrato il contenuto dell'armadio destinato all'imprenditrice: dentro ci sono diverse tipologie di extension, a seconda dei diversi effetti che si vuole ottenere, più o meno lungo e più o meno liscio.