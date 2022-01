Chiara Ferragni mostra i suoi capelli naturali: la trasformazione dal rosso al biondo Chiara Ferragni non ha mai nascosto che i suoi capelli platino non sono naturali e non di rado sui social posta delle foto di quando era giovanissima e non sfoggiava ancora i colpi di sole biondi. Di recente lo ha fatto ancora: con la chioma rosso rame non sembra essere un’altra persona?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è una star internazionale da oltre 26 milioni di followers e, nonostante ormai sia celebre in ogni parte del mondo, non dimentica da dove è partita. Sui social non esita a raccontare la sua storia, sottolineando il fatto che nei primi anni in cui ha lavorato nella moda non è stato così semplice come si potrebbe pensare. Al di là dell'attuale notorietà, qual è l'altro dettaglio che è cambiato in modo drastico col passare del tempo nella vita della moglie di Fedez? Il suo aspetto, soprattutto quando si parla di capelli: ecco le foto che mostrano la trasformazione della chioma della fashion influencer.

I capelli naturali di Chiara Ferragni sono rosso ramato

Nonostante Chiara Ferragni abbia debuttato nel fashion system con il blog chiamato The Blonde Salad, il biondo platino non è il suo colore naturale. Per i fan non si tratta di una novità, visto che sui social l'influencer condivide spesso delle foto del passato nelle quali appare con la chioma naturale. Di recente lo ha fatto ancora, mettendo in mostra con orgoglio il suo rosso ramato. Nello scatto avrà avuto una ventina d'anni, all'epoca non aveva ancora i colpi di sole ma, nonostante ciò, era ugualmente bellissima. Prima o poi ritornerà "al naturale"? L'unica cosa certa al momento è che qualche tempo fa aveva chiesto ai fan sulla questione, a prova del fatto che probabilmente sta pensando a un "colpo di testa".

Chiara Ferragni con i capelli biondi e le radici scure

Le trasformazioni hair di Chiara Ferragni

Oggi siamo abituati a vedere Chiara Ferragni biondissima ma la verità è che, dagli esordi della carriera a oggi, ha più volte rivoluzionato il suo hair look. Da giovane portava i capelli rossi naturali e ha anche osato con una frangia dritta e folta, mentre nei primi anni del suo blog ha cominciato a sfoggiare dei colpi di sole blonde. Ad oggi solitamente lascia le radici scure come impone il trend del momento, anche se ama giocare con le diverse nuance di biondo, spaziando tra toni scuri e un chiarissimo platino. Quand'è che ha fatto qualcosa di davvero estremo? Durante il suo addio al nubilato, in occasione del quale aveva optato per delle originali sfumature pink.