Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi col completo “nudo”: il lato b è coperto solo da due tasche Chiara Ferragni continua a sorprendere durante la Paris Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Per la seconda giornata di sfilate ha osato con un completo “nudo” che ha lasciato il lato b in vista.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è a Parigi per la Fashion Week dedicata all'Haute Couture e ormai da due giorni sta seguendo le sfilate per l'Autunno/Inverno 2023-24 delle più grandi Maison internazionali. Per lei la Settimana della Moda di Alta Moda è un appuntamento irrinunciabile e non sorprende che lo scorso weekend abbia "abbandonato" il marito in Salento pur di trasferirsi in Francia per qualche giorno. Fin dal primo evento fashion a cui ha preso parte ha sorpreso tutti con dei look all'insegna della sensualità ma è nelle ultime ore che ha dato davvero il meglio di lei. Dopo il reggiseno di cristalli e l'abito da sera coi piercing sui capezzoli, ora ha osato con delle trasparenze audaci sul lato b.

Chiara Ferragni in versione Cat Woman

È ormai risaputo che Chiara Ferragni studi nei minimi dettagli i suoi outfit da Settimana della Moda, così da riuscire a far parlare di lei a ogni apparizione pubblica, ma fino ad ora non aveva mai osato tanto. Nelle ultime ore si è trasformata in una sensualissima Cat Woman con un completo total black firmato Mugler. Ha abbinato un body nude con due strisce nere su spalle e décolleté a un paio di pantaloni aderentissimi in tinta. Questi ultimi sembrano essere assolutamente "normali" se visti frontalmente ma, nel momento in cui Chiara si è lasciata immortalare di spalle, hanno rivelato delle trasparenze davvero provocanti: a coprire il fondoschiena ci sono infatti solo due tasche.

Chiara Ferragni in Mugler

Chiara Ferragni segue il trend dei liquid hair

Per completare il look Chiara ha scelto dei semplici décolleté col tacco in nero, dei maxi cerchi in oro e diamanti e gli immancabili Love Bracelet di Cartier. A fare la differenza sono stati ancora una volta i capelli lunghissimi: è fin dall'arrivo a Parigi che la Ferragni sfoggia delle lunghissime extension, tanto da aver anche provocato i fan con uno scatto in topless in versione Madre Natura.

Chiara Ferragni coi pantaloni "nudi"

Niente onde o maxi trecce, questa volta l'imprenditrice ha puntato su una piega liscia effetto liquid hair. Per quanto riguarda il make-up, ha scelto un trucco leggermente più marcato del solito con un rossetto marrone e l'ombretto smokey eyes. Dopo il look "nudo" quale sarà la sua prossima provocazione?