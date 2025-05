video suggerito

Donatella Versace compie 70 anni: festeggia il primo compleanno lontano dall'azienda È il compleanno di Donatella Versace: compie 70 anni. Da poco è stato firmato l'accordo con Prada, che ha acquisito la Maison che lei ha diretto per 28 anni.

A cura di Giusy Dente

Sono 70 anni per Donatella Versace, donna che ha contribuito a scrivere la storia della moda degli ultimi decenni, mantenendo alta nel mondo la fama del Made in Italy. Non si sa se la stilista festeggerà in grande stile: quello che è certo è che queste 70 candeline arrivano all'indomani di un momento storico. Il 10 aprile il Gruppo Prada ha acquistato Versace con un accordo da 1,25 miliardi. Oggi Donatella Versace non è più a capo dell'azienda di famiglia fondata dai fratelli Santo e Gianni: continuerà però a lavorare per il marchio a cui ha dedicato tutta la sua vita, col ruolo più rappresentativo di Chief Brand Ambassador. Ma c'è anche altro che bolle in pentola.

I 70 anni di Donatella Versace

L'anno scorso il compleanno di Donatella Versace è stato festeggiato in grande stile. Casualmente, proprio il 2 maggio 2024 si è svolto uno degli eventi più famosi del settore fashion, il Met Gala. La stilista ha preso immancabilmente parte alla kermesse, sfilando sul fatidico carpet, ma ha anche organizzato un piccolo rinfresco per i suoi amici vip, con tanto di torta personalizzata, decorata con rose d'oro e la Medusa, simbolo della Casa di moda. Qualche anno fa, invece, ha festeggiato con Fedez e Chiara Ferragni, che le hanno organizzato un party a sorpresa per i 67 anni. Stavolta non si conosce il programma dei festeggiamenti, ma è sicuramente un compleanno diverso da tutti quelli precedenti.

Donatella Versace è stata a capo dell'azienda di famiglia per 28 anni, dal momento della prematura scomparsa di Gianni Versace, ucciso nel 1997 da due colpi di pistola all'esterno della sua villa di Miami Beach. All'epoca lei si occupava solo di comunicazione, il fratello Santo aveva in manco la parte gestionale e Gianni era la geniale mente creativa della Maison. Poi lei ha preso in mano le redini, attuando un enorme progetto di espansione e crescita, che ha portato la Casa di moda al successo mondiale di cui gode oggi. Oggi Donatella Versace è solo ambasciatrice della Maison, che è entrata a far parte della famiglia Prada con un'acquisizione chiacchieratissima. Nessun coinvolgimento nella parte stilistica e creativa, insomma: ha passato il testimone a Dario Vitale, dimettendosi da Direttore creativo poco prima dell'acquisizione.

Ma ci sono anche altre novità all'orizzonte che la riguardano, seppur non direttamente: si tratta del nuovo progetto Donatella Boutique Hotel & Restaurant, che aprirà a Miami Beach nella proprietà gemella dell’ex Versace Mansion, una lussuosa struttura anni Venti. Il ristorante offrirà cucina italiana di alto livello, sotto la guida dello chef Alessandro Morrone. Inaugurerà a maggio. La stilista è estranea al progetto e non coinvolta direttamente, ma la cucina e le sale si trovano nell'ex edificio della Casa di moda.