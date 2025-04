video suggerito

Prada compra Versace per 1,25 miliardi di euro, l’accordo è ufficiale È ufficiale: Prada ha acquistato Versace, proprietà di Capri Holdings, chiudendo l’accordo a 1,25 miliardi di euro: ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla questione. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era da tempo che se ne parlava, per la precisione da prima ancora che Donatella Versace abbandonasse la direzione creativa della sua Maison, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale: Prada ha acquistato Versace, proprietà di Capri Holdings. Le trattative sono andate avanti per oltre un mese e alla fine l'accordo si è chiuso a una cifra da capogiro. Cosa cambierà nel mondo della moda italiano? Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla questione.

L'accordo tra Prada e Capri Holdings

Dopo che questa mattina alla Borsa di Hong Kong il titolo di Prada aveva chiuso in rialzo del 4,93% a 47,85 dollari, è arrivata la conferma ufficiale: la Maison ha acquisito il 100% di Versace da Capri Holdings. L'accordo si è concluso a 1,25 miliardi di euro ma sarà soggetto ad aggiustamenti al closing. Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada ha dichiarato: "Siamo lieti di accogliere Versace nel Gruppo Prada e di avviare un nuovo capitolo per un marchio con cui condividiamo un impegno costante verso la creatività, la cura del prodotto e un forte patrimonio culturale. Il nostro obiettivo è di dare continuità all’eredità di Versace, celebrandone e reinterpretandone l’estetica audace e senza tempo; offriremo una piattaforma solida, rafforzata nel corso degli anni da continui investimenti industriali e distributivi. La nostra organizzazione è pronta e ben posizionata per scrivere una nuova pagina nella storia di Versace, facendo leva sui valori del Gruppo e continuando a operare con fiducia e rigorosa determinazione".

Cosa farà la Capri Holding dopo l'addio a Versace

Cosa farà la Capri Holding ora? Stando a quanto dichiarato dal presidente e CEO John D. Idol, il gruppo che ha "perso" Versace ora si concentrerà su Michael Kors e Jimmy Choo, così da alimentarne la crescita futura e rafforzare il proprio bilancio. I traguardi raggiunti con la Maison di Gianni e Donatella sono stati comunque moltissimi: negli ultimi 6 anni il marchio si è riposizionato, diventando simbolo di lusso e artigianalità. "Grazie ai miglioramenti apportati ai prodotti, al marketing e ai negozi, il marchio è ora ben posizionato per una crescita sostenibile a lungo termine. Siamo certi che Prada sia l'azienda perfetta per guidare Versace verso la sua prossima era di crescita e successo" ha spiegato il presidente del gruppo.