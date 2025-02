Qual è il segreto dei capelli di Elodie a Sanremo 2025

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è stata tra le protagoniste più amate del Festival di Sanremo 2025: sul palco ha presentato Dimenticarsi alle 7 e, sebbene si sia classificata al 12esimo posto, sta già scalando le classifiche nazionali. A rendere iconiche e memorabili le sue performance non è stato solo il suo talento ma anche i look glamour e sofisticati che ha sfoggiato ogni sera. Seguita dalla stylist Giulia Cova, si è ispirata alle dive del passato, dicendo addio a trasparenze e audacia e lasciando spazio all'eleganza senza tempo (ma con un pizzico di femminilità). Cosa ha fatto la differenza? I capelli, apparsi sempre impeccabili a ogni esibizione: ecco qual è il segreto delle acconciature della cantante.

Tutte le acconciature di Elodie a Sanremo

Sanremo 2025 si è appena concluso ma si continua a parlare degli artisti più amati di questa edizione. Elodie fa parte della lista: sul palco dell'Ariston ha dato l'ennesima prova di bellezza e sensualità, incantando tutti con degli abiti griffati in stile diva, da quello metallico del debutto a quello bordeaux ricoperto di piume, fino ad arrivare al tubino strapless della finale.

Elodie con capelli effetto seta

Il dettaglio che non è passato inosservato? Con l'aiuto del fidato parrucchiere Andrea Soriga, ha cambiato hair look, puntando tutto su delle extension lunghe e su uno styling silky&glass hair con fila centrale. Le uniche eccezioni le ha fatte per la serata cover, dove si è trasformata in una "pantera rock" con delle beach waves a effetto messy, e per la finale, dove è apparsa meravigliosa con uno chignon in stile vecchia Hollywood.

Elodie nella seconda serata

Il trucco beauty per capelli perfetti

Per Sanremo 2025 Elodie ha detto addio ai capelli voluminosi, ha puntato su un effetto "Morticia" con fila centrale e radici tutt'altro che vaporose. Come ha fatto a farli mantenere impeccabili per tutta la serata? Lo ha rivelato sui social, dove si è lasciata immortalare nell'auto che l'ha condotta all'Ariston con una maxi pelliccia eco di N.21 e dei fermagli lungo tutti i ciuffi frontali.

Elodie in N.21

Così facendo, ha tenuto la chioma ben salda, enfatizzando ancora di più l'effetto seta. A DietroFestival, inoltre, è stata immortalata con le clip hair anche nel backstage del teatro, proprio a pochi minuti dall'esibizione. In quante si serviranno di questo trucco di stile per dei capelli perfetti?