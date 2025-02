video suggerito

Le manicure più trendy di Sanremo 2025, dal french metallico di Elodie ai cuori dei Coma_Cose Il dettaglio glamour che non manca nei look di Sanremo 2025? La manicure. Elodie con french metallico, California dei Coma_Cose con i cuori, Rose Villain con smalto nude: ecco tutte le nail-art più trendy del Festival.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo non è solo l'evento più atteso dell'anno quando si parla di musica, rappresenta anche una vera e propria "vetrina fashion" dove i Big in gara si sfidano a colpi di stile per imporre le mode e le tendenze che spopoleranno nei mesi successivi. Questa 75esima edizione non sta deludendo le aspettative degli amanti del glamour, anzi, si sta rivelando incredibilmente cool grazie a look che mixando eleganza e originalità in modo impeccabile. Cosa dire delle manicure sfoggiate sul palco dell'Ariston? Tra french rivisitati, colori neutri e nail-art anti-convenzionali, le cantanti in gara a Sanremo stanno letteralmente dettando legge in fatto di beauty style.

Elodie a Sanremo abbina la manicure agli abiti

Cos'è che non può mancare in un look sanremese perfetto? Una manicure trendy (e possibilmente a tema con la performance). Le artiste che quest'anno stanno calcando il palcoscenico dell'Ariston stanno proponendo le idee più svariate da "imitare" nella quotidianità per aggiungere un ulteriore tocco cool alla propria immagine.

Elodie con la manicure burgundy

Elodie, ad esempio, è tra le più fashion di questa edizione del Festival, basti pensare al fatto che ogni sera sfoggia una nail-art diversa: se nella prima puntata aveva abbinato l'abito metallico a un franch con le punte silver a effetto acciaio, nella seconda diretta ha preferito uno smalto burgundy come il suo dress di piume e frange di Gucci. L'unica cosa che rimane invariata? La forma appuntita (stiletto nails).

California dei Coma_Cose

Rose Villain con lo smalto nude, Gaia con le unghie metalliche

Tra le più glam di questa edizione del Festival non può mancare Rose Villain che, tra abiti rosso fuoco e pelle effetto wet, in fatto di manicure ha deciso di puntare sulle stile minimal: per lei unghie a mandorla color nude, così da portare l'attenzione sugli altri dettagli del look. Gaia ha osato con le sue unghie-armatura custom made di Angostura, mentre Clara ha preferito puntare sullo stile classico con una elegante nail-art in bianco latte.

Clara con le unghie nude

La nail-art sanremese più originale? Quella di California dei Coma_Cose, che ha reinterpretato la classica french manicure a tema "Cuoricini", ovvero con dei cuori rossi sulle punte. Niente smalto, invece, per Joan Thiel che, dovendo suonare la chitarra sul palco, non poteva rischiare di ritrovarsi a combattere con qualche unghia rotta durante la performance.

Joan Thile