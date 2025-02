Come era vestita Elodie al suo primo Sanremo: nel 2017 tra tailleur e long dress

video suggerito

Elodie è in gara al Festival di Saanremo 2025: il suo debutto alla kermesse risale al 2017, quando aveva uno stile molto diverso da quello che conosciamo oggi.

A cura di Giusy Dente

Elodie, Sanremo 2017

Elodie torna quest'anno al Festival di Sanremo per la quarta volta in gara. La sua prima volta è stata nel 2017, quando si è classificata ottava con Tutta colpa mia. È tornata alla kermesse nel 2020 e nel 2023, classificandosi rispettivamente settima con Andromeda e nona con Due. In questi anni, in cui la sua carriera è letteralmente esplosa, ha lavorato molto sul fronte musicale, ma anche sulla propria immagine, circondandosi di professionisti che l'hanno aiutata a trovare uno stile comunicativo coerente e d'impatto. Oggi siamo abituati a vederla con look femminili, sexy, trendy; è una donna che gioca con la moda, che si piace e non pretende di piacere a tutti, soprattutto se questo implica snaturarsi. Ma come era ai suoi esordi sanremesi, nel 2017?

I look di Elodie a Sanremo 2017

Elodie è stata spesso recentemente al centro di polemiche per i look sensuali e provocanti che sfoggia soprattutto nei videoclip e quando è sul palco, a esibirsi per il suo pubblico. Stanca della valanga di commenti sessisti, legati a un'immagine antiquata della donna, ha risposto di essere fiera di sé, di avere un ottimo rapporto col proprio corpo e di non avere alcun problema a mostrarlo. "Io sono una smandrappa orgogliosa – ha dichiarato – però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi e spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre".

Elodie in Emporio Armani

È ormai un'icona sexy: ha anche posato per il calendario Pirelli con un nudo integrale, un invito a spogliarsi dai pregiudizi. In questi anni ha lavorato sulla propria immagine, cercando di adeguarla al proprio essere: quest'anno, per esempio, a Sanremo porterà una Elodie più matura, che si sente più donna. La sua stylist Giulia Cova ha anticipato a Fanpage.it: "Questa volta abbiamo costruito l'immagine basandoci sulla sua nuova figura che è anche legata al cinema e non solo alla musica ormai. Lei si sente anche un po' più donna in questo momento della sua carriera".

Elodie in Wunderkind

Gli stylist si sono rivelati fondamentali in questo percorso: nel tempo lo stile della cantante si è fatto sempre più audace, uno stile in cui lei si riconosce. E il pubblico lo percepisce, perché trasmette sicurezza, consapevolezza, potere, grande femminilità. Agli esordi, un po' per inesperienza un po' per la giovane età, non era così: ed è comprensibile. Nel 2017, l'anno della sua prima partecipazione sanremese, era da poco uscita dalla scuola di Amici.

Elodie in Etro

Quella è stata la sua prima esperienza televisiva, che l'ha lanciata nel mondo della musica, che l'ha fatta conoscere e amare dal grande pubblico. Nel 2017 sul palco dell'Ariston ha indossato due volte il bianco: un abito corto con ampie maniche a sbuffo e un tailleur. A questi ha aggiunto due abiti lunghi, uno con stampa barocca di Etro e uno monocolore di Armani. Nessuna traccia del tanto amato nero che è oggi sempre più presente nei suoi outfit.

Elodie in Emporio Armani

All'epoca, tra l'altro, la giovane Elodie portava i capelli cortissimi, di un biondo estremamente chiaro tra il platino con sfumature rosa: coi capelli è sempre stata una trasformista. In questi anni ha sperimentato di tutto: le maxi treccine, il colore castano caldo, le extension. Oggi è fedele alla sua chioma scura, che porta mossa oppure spesso raccolta in un elegante chignon, per le occasioni speciali. Come stupirà i fan a Sanremo 2025? Le aspettative, suoi suoi look, sono altissime.