Al Festival di Cannes l’outfit più audace è quello di Anja Rubik con spacco sul lato B La modella Anja Rubik ha rubato la scena al Festival di Cannes osando con schiena nuda e spacco posteriore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Anja Rubik in Saint Laurent, gioielli Boucheron

Il 18 maggio al Festival di Cannes è stata la volta della première di Emilia Perez, la commedia poliziesca musicale del 2024 scritta e diretta da Jacques Audiard. Nel cast anche Selena Gomez, che difatti ha sfilato sul red carpet assieme ai colleghi. Con gli attori del film, erano presenti sul fatidico tappeto rosso anche tanti ospiti celebri: Salma Hayek, Carla Bruni, Eva Longoria, Anja Rubik. La modella si è imposta con l'outfit più audace della serata.

Anja Rubik osa sul red carpet

Ogni serata del Festival di Cannes è una parata di celebrities con relativa gara di stile. Da quando la kermesse ha preso il via, tutti gli ospiti hanno sfilato sul red carpet sfoggiando creazioni custom oppure vintage, capi elegantissimi e pregiati. Abbiamo visto Demi Moore con il look surrealista dai richiami fantascientifici, Cate Blanchett coperta d'oro, Naomi Campbell e Anya Taylor Joy con outfit all'insegna di trasparenze e poi gli immancabili cristalli e paillettes scelti da Eva Longoria ed Emma Stone, dive fan dell'effetto sparkling.

Nella serata del 18 maggio si è imposta sul red carpet la supermodella polacca Anja Rubik. La quarantenne, ospite dell'anteprima del film Emilia Perez, ha puntato sul total black, sfoggiando un'audace creazione firmata Saint Laurent (brand di cui è ambassador). Se visto frontalmente sembra un normalissimo vestito-tunica a maniche lunghe impreziosito con dettaglio gioiello sul bustier, visto posteriormente svela un dettaglio più audace.

L'abito, infatti, lascia la schiena nuda e ha uno spacco all'altezza del lato B molto profondo. A enfatizzare il tutto c'è anche qui un dettaglio gioiello scintillante, che scende lungo la schiena in modo sensuale. Per completare il look, la modella ha scelto un paio di sandali con tacco alto e cinturino intrecciato.