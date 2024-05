video suggerito

Paolo Sorrentino in concorso al Festival di Cannes 2024: “Non ha vinto nessun premio, è già tornato a Roma” Paolo Sorrentino non avrebbe ricevuto premi al Festival di Cannes 2024. Lo riporta Ansa. Stasera la cerimonia di chiusura e la premiazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Il Festival di Cannes 2024 si chiuderà stasera, sabato 25 maggio. La madrina Camille Cottin, dal palco del Grand Théâtre Lumière, darà il via alla cerimonia di chiusura della 77esima edizione e alla consegna dei premi tra cui quello più ambito: la Palma d'Oro al miglior film. L'unico film italiano in concorso è Parthenope di Paolo Sorrentino. Secondo quanto riporta Ansa, tuttavia, il regista non avrebbe ricevuto alcun premio e sarebbe già tornato a Roma.

Cannes 2024 e l'indiscrezione su Paolo Sorrentino: nessun premio per lui

In una breve nota, Ansa riporta un'indiscrezione secondo la quale Paolo Sorrentino con il suo film "Parthenope" non avrebbe ricevuto alcun premio al Festival di Cannes 2024. Il cinquantatreenne avrebbe già fatto ritorno a Roma:

A quanto si apprende Parthenope di Paolo Sorrentino non avrebbe vinto nessun premio in questa 77ma edizione del festival di Cannes. Era l'unico film italiano in concorso e il regista è rientrato ieri a Roma.

Non resta che attendere la premiazione per scoprire se questa indiscrezione sarà confermata. L’inizio della diretta è prevista alle ore 18:45, ora italiana.

Parthenope, il film di Paolo Sorrentino con Celeste Dalla Porta

Paolo Sorrentino è in concorso a Cannes 2024 con il film Parthenope. A interpretare la protagonista è Celeste Dalla Porta. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, l'attrice ha raccontato: "Come mi sono preparata per il ruolo di Parthenope? Fin dalle prime prove che ho fatto con Paolo Sorrentino. Ogni volta mi rivelava un nuovo elemento del copione o del personaggio. Mi ha consigliato dei libri da leggere, come Ferito a morte di Raffaele La Capria e Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese. Questi libri mi hanno aiutato molto a conoscere meglio Napoli". E ha concluso:

Sono andata lì prima delle riprese per conoscere il posto e familiarizzare con la lingua. Per i film, mi ha suggerito di guardare Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli e di ispirarmi allo sguardo malinconico della giovane Stefania Sandrelli. Ho studiato anche l'interpretazione di Natalie Portman in Closer. È stato importante anche lavorare sul linguaggio del corpo di Parthenope. È il modo in cui lei guarda il mondo.