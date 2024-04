video suggerito

Pierfrancesco Favino in giuria a Cannes 2024, in concorso c'è Paolo Sorrentino con il film Parthenope C'è l'attore e orgoglio italiano Pierfrancesco Favino nella giuria del 77esimo Festival di Cannes (dal 14 al 25 maggio), presieduta da Greta Gerwig, regista del momento grazie al fenomeno mondiale del film Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling. I vincitori saranno annunciati sabato 25 maggio, in concorso c'è anche Paolo Sorrentino con il film Parthenope.

C'è l'attore e orgoglio italiano Pierfrancesco Favino nella giuria del 77esimo Festival di Cannes (dal 14 al 25 maggio), presieduta da Greta Gerwig, regista del momento grazie al fenomeno mondiale del film Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling. I vincitori saranno annunciati sabato 25 maggio alle la Cerimonia di Chiusura, trasmessa in diretta da France Télévisions in Francia e da Brut. a livello internazionale.

La giuria del Festival di Cannes 2024

Sono stati resi noti oggi tutti i componenti della giuria che assegnerà il Palmares: oltre a Pierfrancesco Favino, la sceneggiatrice e fotografa turca Ebru Ceylan, l'attrice americana Lily Gladstone, l'attrice francese Eva Green, la regista e sceneggiatrice libanese Nadine Labaki, il regista e sceneggiatore spagnolo Juan Antonio Bayona, il regista giapponese Kore-eda Hirokazu e l'attore e produttore francese Omar Sy.

Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling

Tutte le volte di Favino a Cannes

Pierfrancesco Favino è stato molte volte alla Croisette, anche in concorso. Memorabile il passaggio del suo Tommaso Buscetta nel 2019 nel film di Marco Bellocchio dal titolo Il traditore, mentre nel 2022 aveva accompagnato Mario Martone per Nostalgia, il lungometraggio girato a Napoli. Nel 2021 aveva fatto il tifo per Marco Bellocchio, Palma d’oro alla carriera del Festival, e non era solo, accanto a lui c'era anche il regista Paolo Sorrentino. A Cannes 2024 i tre si ritrovano in ruoli differenti: Pierfrancesco Favino in giuria, Paolo Sorrentino in concorso con il nuovo film Parthenope, mentre Marco Bellocchio porterà a Cannes Classic la versione restaurata di Sbatti il mostro in prima pagina.

Paolo Sorrentino e gli altri film in concorso

In Concorso a Cannes 2024 ci sarà Paolo Sorrentino con il suo Parthenope al fianco di altri grandi ritorni. Grande attesa per Francis Ford Coppola con l'atteso film di fantascienza Megalopolis e il regista greco Yorgos Lanthimos (vincitore nel 2023 il Leone d'oro con "‘Povere creature") con Kinds of Kindness. Il film di apertura della rassegna sarà la commedia The second act, diretta da Quentin Dupieux e interpretato da Lea Seydoux e Vincent Lindon. E ancora, David Cronenberg The Shrouds, Ali Abbasi con The Apprentice, e Andrea Arnold con Bird.