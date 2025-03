video suggerito

La prima Paris Fashion Week di Rose Villain: col rossetto nero è la regina dark delle sfilate Rose Villan è volata a Parigi per la sua prima Fashion Week francese e ha dimostrato di non avere nulla da invidiare alle dive internazionali: ecco cosa ha indossato per lo show di Off-White. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla stagione Autunno/Inverno 2025-26 e sono moltissime le Maison di fama mondiale che stanno presentando le loro collezioni con degli show spettacolari. A rendere l'evento anche più seguito sono le numerose star accorse nella capitale francese per assistere alle sfilate direttamente tra le prime file, il dettaglio che non è passato inosservato? A differenza degli anni scorsi, sono aumentate le celebrities Made in Italy. Oltre a Chiara Ferragni, tornata a Parigi dopo un anno di pausa, c'erano anche due cantanti sanremesi amatissime, Annalisa e Rose Villain: ecco cosa ha indossato quest'ultima per la sua prima Settimana della Moda francese.

Il look total denim di Rose Villain

Qualche ora fa a Parigi è andato in scena lo show di Off-White e tra gli ospiti seduti nel front-row c'era anche Rose Villain, che col suo stile glamour, iper contemporaneo e sensuale riesce a fare concorrenza alle star internazionali. L'avevamo lasciata alle sfilate di Milano tra look logati e soprabiti-vestaglia, ora la ritroviamo alla Fashion Week francese in versione regina dark. Per la sua prima volta all'evento ha scelto un abito in denim a effetto strappato, un modello dal taglio irregolare con pezzi di tessuto sovrapposti, frange due profondi spacchi laterali che hanno lasciato le gambe in vista. Per completare il tutto ha scelto un paio di cuissardes in pelle grigia alti fino alla coscia.

Rose Villain in Off-White

Rose Villain con baby hair e rossetto nero a Parigi

Gli accessori super glamour indossati da Rose Villain non sono finiti qui: sul vestito di jeans ha sfoggiato una mini pelliccia a effetto furry in verde menta e non ha rinunciato alla borsetta metallica. Cosa dire, invece, del beauty look? Anche questo era curato nei minimi dettagli, anche se ha voluto coprire gli occhi con degli occhiali da sole dark. Ha esaltato le labbra con un rossetto scuro dai contorni neri, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti tirati, lasciando cadere sulla fronte un ciuffetto baby hair. Complice il gel steso sulla chioma, le ciocche celesti sembravano essere molto scure. Rose non ha forse dimostrato di essere assolutamente all'altezza delle star internazionali?