Bree Van de Kamp, da Desperate Housewife a Parigi: Marcia Cross sfila coperta di cristalli rossi Ricordate Bree Van de Kamp di Desperate Housewifes, alias Marcia Cross? Ieri sera ha infiammato la Paris Fashion Week: ha sfilato per Vetements completamente ricoperta di cristalli rosso fuoco.

A cura di Valeria Paglionico

A Parigi si sta svolgendo l'ultima fase del mese dedicato alle Fashion Week e sono diverse le Maison di fama internazionale che hanno presentato la loro collezione per l'Autunno/Inverno 2024-25. Dopo le trasparenze come atto di ribellione di Saint Lauren, l'effetto shock di Schiaparelli e la sfilata "politica" di Off-White, ieri sera è stato il turno di Vetements. In passerella lo stilista Guram Gvasalia ha dato spazio alle silhouette davvero oversize e agli slogan stampati sugli abiti ma a rendere il suo show ancora più incredibile sono state le star che hanno sfilato per lui. Oltre a Georgina Rodriguez con il vestito ispirato alla maglia di Ronaldo, sul catwalk c'era anche una delle "casalinghe disperate" dell'iconica serie tv.

Le star alla sfilata di Vetements

Al motto di “The most Vetements show ever” Guram Gvasalia ha infiammato la Settimana della Moda di Parigi con uno show irriverente e sovversivo. Su una passerella total red illuminata da luci in tinta ha lasciato sfilare degli abiti davvero maxi ma, al di là delle proporzioni XXL, a contraddistinguerli sono stati i messaggi sociali stampati all-over sui tessuti, dal "Not mom's favorite" sulla t-shirt di Anwar Hadid allo slogan contro l'esibizionismo legato alla moda, ovvero “We buy thing we don’t need, with money we don’t have to impress people we don’t like”. Non è mancata la parata di star che ha assistito all'evento, da Cher a Willow Smith, ma la cosa particolare è che alcune di loro hanno anche "invaso" il catwalk: tra le modelle d'eccezione c'era anche Marcia Cross, meglio conosciuta come la Bree Van de Kamp di Desperate Housewifes.

Maryna Linchuk, Marcia Cross, Guram Gvasalia, Natalia Vodianova, Carmen Kass

Marcia Cross diventa modella a 61 anni

Con una falcata sicura, lo sguardo serio e l'innato fascino Marcia Cross ha abbandonato gli abiti della casalinga disperata e si è trasformata in "modella per una notte". Ha letteralmente illuminato la passerella con un look tempestato di cristalli: ha indossato un lungo e scintillante abito rosso fuoco, un modello a sirena con uno strascico maxi e i guanti incorporati nel bustier. Non sono mancati i tacchi alti in tinta e i capelli total red lasciati sciolti e lisci. L'attrice ha dimostrato di avere talento da vendere anche nei panni di top model e, nonostante i suoi 61 anni, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile che non ha nulla da invidiare alle colleghe giovanissime.

