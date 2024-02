Blake Lively e il vestito a giraffa, Katie Holmes con lingerie di pizzo: i look alle sfilate di New York La settimana della moda di New York apre il mese dedicato alla collezione donna Autunno/Inverno 2023-24. Da Blake Livley a Uma Thurman, parata di vip sul front row degli show statunitensi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Katie Holmes in Ulla Johnson e Blake Lively in Michael Kors

È stata la Settimana della Moda di New York a inaugurare il Fashion month del 2024. Dalla Grande Mela le sfilate si spostano a Londra per poi approdare a Milano e concludersi a Parigi, svelando la collezione Autunno/Inverno 2024-25.

Nel corso della kermesse oltre oceano hanno presentato i brand della tradizione americana come Thom Browne, Michael Kors e Tory Burch ma c'è stato anche l'atteso debutto di Ludovic De Saint Sernin che, dopo aver lasciato la direzione creativa di Ann Demeulemeester, è sbarcato a New York con il suo marchio. Parata di star anche sul front row degli show, che hanno visto la presenza di star del jet-set internazionale, da Janet Jackson a Blake Livley, da Poppy Delevigne a Vittoria di Savoia.

Blake Livley alla sfilata di Michael Kors

Tutte le star alle sfilate della New York Fashion Week

Blake Livley era seduta in prima fila assieme alla sorella Robyn allo show di Michael Kors. L'ex Serena van der Woodsen di Gossip Girl ha indossato un look sulla tonalità del tabacco e dalla fantasia a macchie di giraffa composto da una giacca stile impermeabile e una gonna e completato da un paio di stivali sotto al ginocchio, Camila Coelho ha optato, invece, per il grigio e sfoggia una gonna maxi e un micro top sotto un capotto lungo fino ai piedi.

Leggi anche Perché a New York hanno sfilato modelle nude, coperte solo con il nastro adesivo

Camilla Coelho alla sfilata di Michael Kors

C'è stata anche la rappresentanza italiana allo show, che ha visto tra i suoi ospiti Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, che sceglie di indossare una fantasia animalier.

Vittoria di Savoia alla sfilata di Michael Kors

Alla stessa sfilata anche Katie Holmes, che sfoggia un look total black composto da un blazer in velluto sopra a un vestito di pizzo dalle trasparenze marcate e l'intimo nero in vista. L'attrice ed ex moglie di Tom Cruise ha optato, invece, per un outfit bianco al défilé di Ulla Johnson, composto da gonna e maglia smanicata in seta dai dettagli in pizzo sui bordi abbinati a un paio di stivali neri di vernice.

Katie Holmes alla sfilata di Ulla Johnson

Janet Jackson sceglie il black and white per lo show di Thom Browne, con un cappotto bianco bordato di nero, sopra un completo nero, abbinato una maxi borsa a bauletto dello stesso colore e un paio di scarpe stringate bicolor.

janet Jackson e Thom Browne alla sfilata di Thom Browne

Uma Thurman ha scelto di sfoggiare da Tory Burch un elegante mise nera composta da un paio di pantaloni a sigaretta e dolcevita, abbinati a un paio di sabot con micro tacco, mentre una giacca dorata illuminava il look, Alexa Chang invece sceglie un maxi cappotto spigato abbinato ad un paio di Mary Jane con plateau e calzette rosse.

Uma Thurman in Tory Burch

Demi Moore, invece, ospite da Carolina Herrera, assieme alla stessa stilista che non disegna più il marchio, ora rimesso alla direzione creative di Wes Gordon, ha sfoggiato un vestito in tweed con cappa e borsetta abbinate, tutto sui colori del bianco, rosso e blu.

Demi Moore in Carolina Herrera