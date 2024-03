Georgina Rodriguez sfila a Parigi: omaggia Cristiano Ronaldo con l’abito ispirato alla sua maglia Ieri sera Georgina Rodriguez ha sfilato alla Paris Fashion Week. Ha calcato la passerella di Vetements e lo ha fatto con un abito ispirato alla maglia da gioco di Cristiano Ronaldo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Continuano le sfilate della Paris Fashion Week: dopo le trasparenze come atto di ribellione di Saint Laurent e l'effetto shock di Schiaparelli, ieri è stato il turno di Vetements. Il direttore creativo Guram Gvasalia aveva preannunciato che sarebbe stato il “the most Vetements show ever” e a quanto pare non ha deluso le aspettative: per presentare la collezione Autunno/Inverno 2024-25 della Maison ha messo in scena una sfilata sovversiva e irriverente, sorprendendo non solo con degli abiti dalle silhouette davvero oversize ma anche con una vera e propria parata di star trasformate in modelli. La più attesa? Georgina Rodriguez, che in passerella non ha potuto fare a meno di rendere omaggio a Cristiano Ronaldo.

Perché Georgina Rodriguez si è vestita di rosso in passerella

Un ampio salone illuminato da luci rosse, degli abiti dalle silhouette maxi e dei messaggi iconici stampati sul petto, primo tra tutti il "Not mom's favorite" indossato ironicamente da Anwar Hadid, fratello delle famose top Bella e Gigi: la vera diva della sfilata di Vetements è stata Georgina Rodriguez, che per calcare la prima passerella della sua vita ha scelto un look davvero iconico che di sicuro rimarrà nella storia della moda. Ha incantato il pubblico in rosso fuoco con un lungo abito a sirena che riproduceva in chiave glamour la leggendaria maglia con il numero 7 di Cristiano Ronaldo (con tanto di nome sul petto). L'obiettivo dello stilista era quello di disegnare un vestito a ispirato alla maglia del campione ai tempi del Manchester United, periodo in cui ha usato per la prima volta il numero 7, trasformato poi nel suo "tratto distintivo".

La dedica di Cristiano Ronaldo

Il dettaglio che non è passato inosservato è che l'abito di ispirazione sportiva di Georgina è stato anche impreziosito da un autografo del fuoriclasse: Cristiano Ronaldo ha firmato il look a lui ispirato, aggiungendo anche la dedica "To Vetements" sulla parte alta del numero 7. Le immagini della modella in passerella hanno fatto in pochissimo tempo il giro del web, rendendo quel dolce omaggio fashion e romantico virale. Georgina Rodriguez ha così dato prova di grande coraggio: ha portato letteralmente con lei sul catwalk il compagno, non avendo paura di lasciarsi definire dalla sua relazione sentimentale.

