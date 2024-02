Il wet look di Melissa Satta: alle sfilate di Milano segue il trend dei capelli effetto bagnato Melissa Satta ha partecipato alla sfilata di Diesel durante la Milano Fashion Week. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Settimana della Moda è appena iniziata e animerà Milano fino al 26 febbraio con decine di appuntamenti. In calendario ci sono sfilate, ma non solo. Ovviamente gli show delle Maison sono gli eventi più attesi. Quest'anno gli occhi sono puntati soprattuto sul debutto dei Direttori Creativi alle prese con la prima sfilata: Adrian Appiolaza per Moschino, Matteo Tamburini da Tod’s e Walter Chiapponi da Blumarine. Tutti presenteranno le proposte Autunno/Invero 2024-2025: da Marni a Bottega Veneta, da Fendi ad Armani e ancora Moschino, Prada, GCDS. Oggi è la grande giornata di Diesel. Tra i presenti anche Victoria dei Maneskin, Aurora Ramazzotti, Melissa Satta.

Melissa Satta alle sfilate milanesi

Melissa Satta come di consueto ha partecipato alla sfilata di Diesel, che alla Milano Fashion Week ha portato in passerella la collezione Autunno/Invero 2024-2025. La showgirl è una cara amica della Casa di moda, di cui indossa spesso le creazioni. Ed è presenza fissa ai suoi show. Ha preso parte all'evento anche lo scorso anno, cambiando look e sfoggiando delle treccine extra long.

Dodici mesi fa le cose erano diverse per lei, dal punto di vista della vita privata. Risale proprio a quel periodo l'inizio della relazione con Matteo Berrettini, ufficializzata poi ad aprile. I due sono stati una coppia fino a pochi giorni fa, ma è stato poi il tennista a comunicare la fine della storia. Melissa Satta, dunque, stavolta ha partecipato da single alla Fashion Week. Per l'occasione ha indossato un total look firmato Diesel, composto da T-shirt bianca, giacca crop in denim, jeans larghi con tasconi, trench e boxer bianchi logati bene in vista.

Ha sfoggiato un'acconciatura che vedremo spesso nelle prossime settimane. Spopola, infatti, la tendenza wet, con capelli effetto bagnato. È stato un trend molto gettonato anche al Festival di Sanremo, tra gli artisti in gara. Il wet look nato negli anni Sessanta è stato un vero e proprio must negli anni Novanta, quando tutti i teenager optavano per queste acconciature ricorrendo a gel, cere, paste modellanti e spray ad hoc. C'è chi ricerca un effetto estremamente ordinato e modellato alla perfezione, chi viceversa punta sull'effetto disordinato, magari lasciando i capelli mossi e sbarazzini, proprio come ha fatto Melissa Satta.