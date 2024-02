Melissa Satta, relax sulla neve con le amiche: quanto costa la tuta da sci firmata Mentre Matteo Berrettini ha ufficializzato la fine della relazione, Melissa Satta ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax sulla neve con le amiche, approfittandone per dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco quanto costa la sua tuta da sci firmata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Matteo Berrettini ha appena annunciato la fine della relazione con Melissa Satta: i due stavano insieme da un anno e da tempo si parlava di una presunta crisi. Le voci si erano fatte sempre più insistenti a partire dalla scorsa settimana, per la precisione da quando lei era partita con le amiche, trascorrendo il San Valentino lontana da quello che sarebbe dovuto essere il suo fidanzato. Solo oggi, però, è arrivata la conferma ufficiale del tennista, che ci ha tenuto a precisare che tra loro continua a esistere una grandissima stima. Sul profilo social della showgirl non c'è alcun riferimento alla questione: ecco come sta trascorrendo queste giornate post-rottura.

Melissa Satta in montagna dopo la rottura con Matteo Berrettini

Nell'ultima settimana Melissa Satta si è goduta una vacanza in montagna in compagnia del figlio e delle amiche. Sarà perché voleva stare lontana dal gossip o perché intendeva rilassarsi prima dell'uscita della notizia della fine della sua relazione, ma la cosa certa è che è volata a Madonna di Campiglio, in Trentino Alto Adige, e ha passato le sue giornate tra sciate, pranzi nei rifugi e foto social sullo sfondo di splendidi paesaggi innevati.

Melissa Satta sulla neve con le amiche

Di recente ha poi celebrato questa fuga con un post ad hoc, nel quale ha sfoggiato un look invernale all'insegna del glamour. Al motto di "Fine di una settimana bianca dedicata al mio sciatore preferito", si è lasciata immortalare con un completo blu, rosso e bianco firmato Louis Vuitton.

Melissa Satta in Louis Vuitton

Il completo da neve di Melissa Satta

Il completo da neve preferito di Melissa Satta? Quello decorato all-over con l'iconico logo LV. È caratterizzato da piumino imbottito dal taglio corto e pantaloni jogging dal mood sportivo, entrambi realizzati in nylon leggero in una palette di tonalità a contrasto che rendono omaggio al tricolore francese.

Completo Louis Vuitton

Qual è il prezzo della tuta? I due pezzi sul sito ufficiale della Maison vengono venduti rispettivamente a 3.500 e 1.600 euro. Nel look della showgirl non sono mancati gli occhiali da sole scuri, il cappellino di lana e un paio di scarponcini da neve: in quanti prenderanno ispirazione da lei per essere super glamour anche in montagna?