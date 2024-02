Per Michelle Hunziker l’estate è già arrivata: le foto tra bikini e costumi con le spalline di tulle Michelle Hunziker è volata alle Maldive ma lo ha fatto solo per lavoro. È diventata protagonista di uno shooting tra le acque cristalline del luogo, anticipando l’estate tra micro bikini e costumi dark. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

L'estate vi sembra ancora solo un lontano miraggio? Non per tutti è così, basta guardare le foto e i video postati sui social da Michelle Hunziker nelle ultime ore. Mentre in Italia tutti sono alle prese con freddo e piogge, lei ha pensato bene di volare alle Maldive, anche se lo ha fatto solo per lavoro. Ha temporaneamente messo in pausa le prove di Michelle Impossible per visitare il resort Diamonds Thudufushi, dove si è lasciata immortalare tra le acque cristalline e le location da sogno in costume da bagno. Quanti sono coloro che, di fronte questi scatti, sognano già le prossime vacanze in luoghi caldi ed esotici?

Lo shooting alle Maldive di Michelle Hunziker

Al motto di "Work in progress… shooting con super team collaudato", Michelle Hunziker ha dato una piccola anticipazione di un servizio fotografico super esotico di cui è diventata protagonista.

Michelle Hunziker alle Maldive

Al momento i dettagli del progetto sono ancora top secret ma la cosa certa è che la conduttrice ha avuto l'opportunità di godersi il mare cristallino delle Maldive almeno per qualche ora. Ha posato prima su una palma in shorts e canotta, poi si è messa in bikini sul bagnasciuga, rivelando una forma fisica mozzafiato e un fascino senza limite. Tanga micro, capelli bagnati e make-up dall'effetto naturale: Michelle si è trasformata in una vera e propria sirena.

Michelle Hunziker in bikini

Michelle Hunziker: costume dark e spalline di tulle

Il look balneare che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan tra quelli "spoilerati" che fanno parte dello shooting è stato quello total black. Michelle ha posato su un'altalena nel bel mezzo del mare azzurro con indosso un costume intero nero, un modello sgambato, con la scollatura tonda e generosa e le spalline decorate con delle maxi ruches di tulle in tinta. Capelli sciolti con delle beach waves naturale, trucco glow e fare da diva: scommettiamo che grazie a Michelle il costume dark con le "maniche" diventerà il must della prossima estate?

Michelle Hunziker col costume dark