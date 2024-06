video suggerito

Melissa Satta in Grecia con Carlo Beretta: look crochet e borsa di paglia per la vacanza di coppia Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta hanno confermato la loro relazione con le prime foto social insieme. Sono in vacanza in Grecia e l’ex velina ne ha approfittato per sfoggiare i suoi primi look in pieno stile estivo: ecco cosa ha indossato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Melissa Satta è al centro del gossip da diverse settimane: dopo aver definitivamente chiuso la storia col tennista Matteo Berrettini, ora sembra aver ritrovato l'amore al fianco di Carlo Gussalli Beretta, anche lui di recente uscito da una relazione (è infatti l'ex fidanzato di Giulia De Lellis). I due erano stati paparazzati insieme qualche giorno fa ma solo nelle ultime ore hanno confermato le voci sui social. Il rampollo della nota famiglia italiana che produce armi da fuoco ha infatti postato diverse foto dell'ex velina, immortalandola in versione estiva mentre si gode una vacanza in Grecia in sua compagnia. Quale migliore occasione di questa per seguire alcuni dei trend più gettonati di stagione?

Melissa Satta segue il trend dei look crochet

Melissa Satta è sull'isola di Idra, in Grecia, con Carlo Gussalli Beretta e la sua famiglia e, tra gite in barca, tramonti da sogno e cene a lume di candela di fronte panorami paradisiache, ha dato ufficialmente il via all'estate. Il primo look vacanziero dell'ex velina? Quello che ha sfoggiato in una foto postata dal nuovo fidanzato, nel quale appare di profilo mentre è seduta su un muretto con indosso un completo crochet total white. Gonna lunga e a vita alta ma con spacco laterale e crop top a maniche corte con i bottoncini sul davanti: entrambi sono contraddistinti da ricami traforati che sembrano essere fatti all'uncinetto e che lasciano intravedere la pelle nuda. Per completare il tutto Melissa ha poi optato per una treccia bassa e tirata, l'acconciature perfetta per combattere il caldo con stile.

Melissa Satta col completo crochet

Quanto costa la borsa di paglia di Melissa Satta

L'accessorio da mare a cui Melissa non riesce proprio a rinunciare? La borsa di paglia, uno dei must di stagione. Ha scelto un modello griffato, per la precisione tote OnTheGo MM di Louis Vuitton. Fa parte dell'esclusiva collezione By The Pool, è in raffia naturale lavorata a mano all'uncinetto e ha dei dettagli di pelle su angoli e manici, oltre che l'applicazione "Louis Vuitton Paris" sul davanti. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 3.000 euro. Insomma, la prima vacanza di coppia di Melissa e Carlo è partita con stile e di sicuro entrambi continueranno a far parlare di loro per tutta l'estate.

Leggi anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in Grecia: il look per la cena in spiaggia a pochi giorni dal matrimonio

La borsa di paglia di Louis Vuitton