Melissa Satta torna a Verissimo da single col completo pitonato oversize Look pitonato effetto denim, per Melissa Satta, ospite di Verissimo: la showgirl ha parlato anche della fine della relazione con Matteo Berrettini.

A cura di Giusy Dente

Melissa Satta a Verissimo

Melissa Satta è tornata negli studi di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, per raccontarsi. La showgirl era stata intervistata un anno fa, quando le cose erano molto diverse nella sua vita. A febbraio 2023 il flirt con Matteo Berrettini era già sulla bocca di tutti, ma lei aveva preferito non parlarne, perché era una storia agli inizi. Nel tempo, i due sono stati una coppia chiacchieratissima, definiti la coppia dell'anno. Poi hanno ufficialmente comunicato la rottura. Stavolta, la 38enne ha rotto il silenzio raccontando la sua verità.

Melissa Satta torna single

È stato Matteo Berrettini ad annunciare ufficialmente la fine della relazione con Melissa Satta, dopo le insistenti voci di crisi che già si rincorrevano da giorni. È durata circa un anno tra i due. La coppia è stata perennemente al centro dell'attenzione mediatica: si è detto di tutto. Nonostante abbiano cercato di vivere la storia proteggendola il più possibile, all'insegna della privacy, non è mancato persino chi ha insinuato che la showgirl abbia rovinato la carriera del tennista.

Melissa Satta in Sportmax

Lei ne aveva parlato mettendoci la faccia, ospite de Le Iene, con un monologo in cui aveva espresso tutto il suo rammarico per la carica d'odio che l'aveva investita in pieno, una serie di attacchi gratuiti per il solo fatto di voler vivere una storia d'amore. "Mi hanno accusata di aver fatto finire la sua carriera, hanno usato parole violente. Per tanti mesi sono stata in silenzio, ho le spalle larghe ma ora basta – ha detto – Siamo sempre noi donne a doverci sentire in colpa ma dietro grandi uomini ci sono sempre grandi donne. Quando mi dicevano che portavo sfortuna pensavo che c'erano cose peggiori, non mi piace fare la vittima e cerco di alleggerire sempre gli altri caricandomi io dei problemi. Però ad un certo punto ho dovuto dire basta, mio figlio non può leggere queste cose, erano solo due ragazzi giovani che stavano vivendo una storia".

Melissa Satta e Silvia Toffanin

Ora è nuovamente single, ma a Silvia Toffanin ha spiegato di aver mantenuto buoni rapporti con l'ex compagno e la famiglia di lui. "Ora ho una grande responsabilità da mamma e voglio seguire mio figlio come priorità" ha detto. È infatti mamma di un bambino di 9 anni: Maddox è nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta in Sportmax

Il look della showgirl

I look casual e oversize sono tra i preferiti di Melissa Satt. Per il pomeriggio negli studi di Verissimo ha scelto un completo firmato Sportmax, brand di cui indossa spesso le creazioni. Sytavolta ha puntato su blazer e pantaloni coordinati: sono in denim, con trendy stampa pitone realizzata al laser nei toni dell'indaco, con effetto vintage. Il blazer ha il volume ampio, scende dritto sul busto e si chiude sul davanti con due bottoni, presenta scollo con rever, doppie tasche e spacco posteriore.

Completo Sportmax

Le impunture con filo tabacco a contrasto ricordano proprio gli iconici denim. Costa suol sito ufficiale del brand 550 euro. I pantaloni a 5 tasche hanno la vita alta e la gamba ampia, anche qui con impunture a contrasto con filo color tabacco. Costa 370 euro. La showgirl ha completato l'outfit con una semplicissima canotta bianca a costine, il capo intramontabile per eccellenza, perfetto per spezzare questi look: anche questa è firmata Sportmax e costa 150 euro. Infine, ha aggiunto un paio di calzature rosso fuoco, unico tocco di colore sgargiante.